Die konservative Werteunion des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen tritt bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar nicht als Gesamtpartei an. Das geht aus einem Schreiben des Bundesvorstands an die Parteimitglieder hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Entscheidung, unsere noch knappen Ressourcen nicht in einer vorgezogenen und damit zur Unzeit kommenden Bundestagswahl zu verbrennen, ist Ausdruck von Vernunft und realistischer Einschätzung der heute vorhandenen Möglichkeiten“, schreibt der Bundesvorstand. Zuerst hatte das ARD-Magazin „Report Mainz“ aus der Rundmail zitiert.