Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler lehnt die von Grünen-Chef Robert Habeck formulierten Bedingungen für ein Linksbündnis nach der Bundestagswahl ab. "Dass ausgerechnet der Vorsitzende der Grünen, die sich mal als Friedenspartei gegründet hatten, ein Bekenntnis zum Kriegsbündnis Nato fordert, ist bemerkenswert", sagte Wissler der Funke Mediengruppe.

Habeck hatte zuvor von der Linken ein Bekenntnis zum Militärbündnis Nato gefordert. Die Linke will an diesem Montag in Berlin ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September präsentieren. Als große Favoriten für die Doppelspitzenkandidatur gelten Wissler und Dietmar Bartsch, der Co-Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion.