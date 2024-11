Die Linke will mit Jan van Aken, 63, und Heidi Reichinnek, 36, als Spitzen-Duo in den Bundestagswahlkampf ziehen. „Wir gehen geschlossen und geeint in diesen Wahlkampf“, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin. Der Bundesvorstand habe die Entscheidung mit den Landesvorsitzenden und der Linken-Gruppe im Bundestag getroffen. Die Partei kommt in Umfragen derzeit auf vier Prozent und steckt nach der Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in der Krise. Laut Reichinnek, der Co-Vorsitzenden der Linken-Gruppe im Bundestag, hat sich die Partei aber gefangen: „Wir sind bereit. Für uns kann nur gelten, nach der Ampel links.“