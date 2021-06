Knapp drei Monate vor der Bundestagswahl hält FDP-Chef Christian Lindner den Kampf um das Kanzleramt für so gut wie entschieden. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Armin Laschet der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein", sagte Lindner am Dienstag bei der Vorstellung der FDP-Wahlkampagne in Berlin. "Die eigentliche Auseinandersetzung ist nicht Schwarz oder Grün. Die Auseinandersetzung ist Schwarz-Grün oder eine Regierungsbeteiligung mit der FDP", betonte er. Offen ließ er, ob damit nur eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen meint oder ob er ein schwarz-gelbes Bündnis für denkbar hält. 2017 waren Jamaika-Verhandlungen noch an der FDP gescheitert. "In der Sache" trete die FDP an für einen Politikwechsel, sagte Lindner. Die Liberalen wollten zurück zur Selbstverantwortung der Menschen und zu "Respekt vor Leistung und Eigentum". Zugeschnitten sein wird die FDP-Kampagne stark auf die Person Lindner. Unter den Parteichefs sei Lindner der "reichweitenstärkste", begründete das FDP-Generalsekretär Volker Wissing.