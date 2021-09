Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitagvormittag ein sogenanntes "Zukunftsteam" vorstellen. Die Mitglieder sollen in den letzten Wochen des Wahlkampfs verstärkt öffentlich auftreten. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel soll es sich um ein achtköpfiges Team handeln. Angehören sollen dem Team der Terrorismus-Experte Peter Neumann, wie ein Sprecher bestätigte, sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Neumann soll das Thema Vernetzung innerer und äußerer Sicherheit verantworten. Er gilt als Experte für islamistischen Terror. Am Dienstag hatte Laschet gesagt, Merz sei das "wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht", der auch die Bundespolitik prägen werde nach der Wahl. Erwartet wurde auch, dass die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher sowie die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, dem Team angehören. Gehandelt wurden daneben Fraktionsvize Andreas Jung, Digital-Staatsministerin Dorothee Bär, die sächsische Staatsministerin für Kultur, Barbara Klepsch sowie NRW-Staatsministerin für Integration Serap Güler