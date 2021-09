"Ich wohne ja nicht so weit weg": Annalena Baerbock auf dem Theaterplatz in Weimar vor dem Goethe-Schiller-Denkmal.

Sie gelten als schwieriges Pflaster für Wahlkämpfende: Wie sich Baerbock, Scholz und Laschet auf den Marktplätzen der nicht mehr ganz so neuen Länder schlagen.

Von Ulrike Nimz, Weimar/Apolda/Leipzig

Annalena Baerbock steht im Schatten überlebensgroßer Männer. Sie sind aus Bronze und schon eine Weile tot. Im Nieselregen haben die Grünen ein kunstrasenverkleidetes Podest aufgebaut, am Deutschen Nationaltheater, direkt vor dem Goethe-Schiller-Denkmal. Weimar, könnte man sagen, ist eine dieser ostdeutschen Geisterstädte, ein Ort großer Geister nämlich. Wer hier Wahlkampf macht, darf sich vom Hauch der Geschichte umweht wähnen. Für Annalena Baerbock fühlt sich der an diesem trüben Augusttag aber erst mal an wie Gegenwind.