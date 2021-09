Von Stefan Braun, Berlin

Deutschland steht vor einem historischen Machtwechsel. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel ist dem Land ein umfassender Neuanfang sicher. Nach Merkels Entscheidung, nicht mehr anzutreten, wird es im Kanzleramt auf alle Fälle einen Wechsel geben. Und schaut man auf die jüngsten Umfragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eher die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz am Ende die Nase vorn hat. Letzte Umfragen sahen die Sozialdemokraten stets in Führung; bei allen Meinungsforschern lag der Abstand zur Union bei zwischen einem und drei Prozentpunkten, bei der jüngsten Allensbach-Umfrage kam die SPD auf 26 und die Union auf 25 Prozent.

Sollten die Zahlen am Sonntagabend die gleichen sein, dann würde die SPD eine Wiederauferstehung erleben, von der sie lange Zeit nicht mal mehr zu träumen wagte. Nach einem beispiellosen Absturz im Wahlkampf 2017 wäre es ihr dann gelungen, dieses Mal eine beispiellose Aufholjagd zu starten. Noch im Frühsommer lag sie bei gerade mal 15 Prozent; am Ende könnte sie gut zehn Prozent darüber liegen. Und in Olaf Scholz könnte 16 Jahre nach Gerhard Schröders Abschied ausgerechnet ein ehemaliger Schröderianer wieder im Kanzleramt einziehen.

Und das könnte an diesem Superwahlsonntag noch nicht einmal alles sein. Auch bei den beiden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin liegen aktuell zwei Sozialdemokratinnen in Front: Manuela Schwesig und Franziska Giffey . Sollten alle drei am Sonntag ganz vorne stehen, wäre das ein Erfolg der SPD, wie sie ihn tatsächlich seit Schröders Zeiten nicht mehr erlebt hat. Sicher sein kann sich aktuell allerdings noch keine Partei.

Nimmt man die letzten Umfragen ernst, dann wird es bis zur Schließung der Wahllokale spannend bleiben. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass die Ära Merkel so endet, wie sie anfing: mit einem sehr knappen Wahlergebnis. Damals erreichten Union und SPD gut 35 Prozent; Kanzlerin einer großen Koalition konnte Merkel anschließend nur werden, weil CDU und CSU ein paar Tausend Stimmen mehr bekommen hatten.

So ähnlich könnte es wieder laufen. Bei allen Meinungsforschern sind SPD und Union zuletzt näher zusammengerückt. So vorsichtig deshalb jede Prognose bleiben muss, eines scheint sicher zu sein: dass die Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2017 mit deutlichen Gewinnen und die Christdemokraten mit massiven Verlusten rechnen müssen.

Was passiert, wenn die Union auf dem zweiten Platz landet?

Sollte es so kommen, dann stehen CDU und CSU schwere Zeiten bevor, innerhalb der CDU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet, aber auch zwischen den Schwesterparteien. Zuletzt hatte die CSU es strikt abgelehnt, Sondierungen mit möglichen Partnern auch nur in Erwägung zu ziehen, sollte die Union auf Platz zwei landen. In der CDU sehen das manche anders; sie halten Gespräche und eine Rettung auch in diesem Fall noch für möglich - und erleben die entsprechenden Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder als provozierende Absetzbewegung. Auch sie wissen freilich, dass jedes Ergebnis, das nicht mehr wie ein Patt aussieht, als schwere Niederlage gewertet würde und deshalb harte Machtkämpfe um Kurs und Personal auslösen dürfte.

Solch einen internen Streit müssen die Grünen noch nicht fürchten, obwohl sie in diesem Wahlkampf nach kurzem Boom einen Absturz erlebten. Gibt es keine Überraschung, dürfen sie nach wie vor auf eine Regierungsbeteiligung hoffen. Das könnte Annalena Baerbock fürs Erste vor einem Scherbengericht bewahren.

Über mögliche Bündnisse ist damit noch nicht viel gesagt. Alles deutet darauf hin, dass es nach der Wahl zu komplizierten und langwierigen Sondierungen kommen wird. Neben einer Ampel aus SPD, Grünen und FDP hatten zuletzt auch eine Jamaika-Koalition oder ein rot-grün-rotes Bündnis eine rechnerische Mehrheit. Ein solches Links-Bündnis galt bislang für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die beiden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck als nahezu ausgeschlossen, weil sie mit der Linkspartei zu viel Streit und zu wenig Verlässlichkeit verbinden. Spannend aber dürfte es trotzdem werden.

Das gilt vor allem dann, wenn die FDP als möglicher Partner in einer Ampel schwer erfüllbare Forderungen stellte und die Linkspartei zugleich besonders umstrittene eigene Positionen räumen sollte. In der SPD wie bei den Grünen gibt es einige Abgeordnete, die für solche Lockversuche empfänglich sein könnten. Jüngste Äußerungen von SPD-Parteivize Kevin Kühnert über den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, dieser sei ein "Luftikus" und "Spieler", zeigen zudem, dass die Beziehungen zwischen den möglichen Partnern noch nicht sonderlich vertrauensvoll sind.

Komplizierte Verhandlungen blieben dem Land wohl nur dann erspart, wenn es für ein Zweier-Bündnis aus SPD und Grünen reichen sollte. Sehr wahrscheinlich ist das nicht, ausgeschlossen aber auch nicht. Sollte die Linke am Ende unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen, könnte ausgerechnet jenes rot-grüne Bündnis wieder auferstehen, das Merkel 2005 abgelöst hatte. Wie gesagt: nicht wahrscheinlich, aber in diesem spannenden Wahljahr auch nicht ausgeschlossen.