Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Zwei Wochen vor dem Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat RTL ein "Wahl-Triell" im Programm. Am Sonntag, 29. August, um 20.15 Uhr treffen Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) bei den Sendern RTL und ntv aufeinander, wie die Mediengruppe RTL am Mittwoch mitteilte. Weil es drei Beteiligte sind, wird die Begegnung Triell genannt.

"Ein zentraler Baustein unserer umfangreichen Wahlberichterstattung ist das erste Triell in der politischen Geschichte Deutschlands", erläuterte der Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, Gerhard Kohlenbach. Dieser Superlativ wird möglich, da ARD und ZDF ihre entsprechende Diskussion erst am 12. September ausstrahlen. Für die Zuschauer versprach Kohlenbach "einen echten Mehrwert" für ihre Wahlentscheidung - zumal da eine Briefwahl bereits von Mitte August an möglich ist. Die Bundestagswahl wird am 26. September abgehalten.

Das Erste und das ZDF veranstalten ihre Runde mit Baerbock, Laschet und Scholz am 12. September um 20.15 Uhr, Maybrit Illner und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr werden dann moderieren. Zudem wird es am Donnerstag (23. September) vor der Bundestagswahl eine gemeinsame Schlussrunde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien geben, die ARD und ZDF gemeinsam übertragen.

FDP lehnt Steuererhöhungen und weitere Verschuldung ab

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat neben Steuererhöhungen auch eine weitere Verschuldung zur Bewältigung der Pandemie-Folgen abgelehnt. Deutschland brauche neben staatlichen auch private Investitionen etwa in Forschung und Entwicklung oder in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, sagte Wissing am Samstag in seiner Rede beim FDP-Bundesparteitag. "Wer unsere Wirtschaft in dieser Situation mit höheren Steuern belasten will, muss die Frage beantworten, wie dann private Investitionen finanziert werden sollen." Die FDP übersehe nicht den Finanzbedarf des Staates, sagte der am Vortag mit 86 Prozent im Amt bestätigte Generalsekretär der Liberalen. Nötig seien aber solide Staatsfinanzen. Diese Frage sei für die Freien Demokraten "nicht verhandelbar", betonte Wissing. "Weil wir auch in Zukunft einen handlungsfähigen Staat wollen, lehnen wir eine Aufweichung der Schuldenbremse ab."

Mit Wissings Rede begann der digitale Bundesparteitag mit der Beratung des Wahlprogramms zur Bundestagswahl am 26. September. Zu dem Entwurf lagen 540 Änderungsanträge vor. Es zeichnen sich stundenlange Debatten ab.

FDP-Chef Lindner hält alle Koalitionsoptionen offen

FDP-Chef Christian Lindner hält seiner Partei mit Blick auf die Bundestagswahl alle Möglichkeiten für eine Regierungsbeteiligung offen. "Wir schließen nichts aus an Koalitionsoptionen", sagte Lindner in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Da sind viele Konstellationen denkbar." Lindner gab sich für die Liberalen optimistisch mit Blick auf die Regierungsbildung: "Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rolle spielen."

Auf einem digitalen Parteitag will die FDP am Wochenende ihr Wahlprogramm verabschieden. Umfragen zufolge kommt sie derzeit auf zehn bis zwölf Prozent. Favorisierte Konstellation der FDP wäre laut Lindner eine Koalition mit der Union, auch wenn dies nach derzeitigen Umfragen unmöglich erscheint. "Unser Ziel ist, dass Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz eine Mandatsmehrheit verfehlen." Derzeit liegen die Grünen in Umfragen knapp vor der Union. Beide Lager liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von rund 25 Prozent und könnten demnach gemeinsam regieren.

Sollten sie die Mehrheit verpassen, wäre eine sogenannte Jamaika-Koalition mit der FDP möglich, die Lindner bei den Sondierungen vor vier Jahren letztlich hat platzen lassen. Rechnerisch möglich für die FDP wäre auch eine Ampelkoalition mit Grünen und SPD. "Es gibt unterschiedliche Stimmungen, und es wird einen Klärungsprozess in den nächsten Wochen geben", sagte Lindner. "Die Gemengelage ist sehr kompliziert." Zu einer rechnerisch möglichen grün-rot-roten Koalition sagte der FDP-Chef: "Dann werden sich viele Menschen fragen, ob sie einen eher nach links gerichteten Kurs wirklich wollen." Und natürlich müssten die Grünen erklären, wie sie es mit der Linkspartei hielten.

NRW-CDU will Laschet-Nachfolge erst nach Bundestagswahl entscheiden

Die CDU Nordrhein-Westfalen will erst nach der Bundestagswahl über die Nachfolge von Landesparteichef Armin Laschet entscheiden. Der Landesvorstand beschloss am Montagabend in einer digitalen Sitzung, dass erst zum 23. Oktober ein Parteitag mit entsprechenden Vorstandswahlen einberufen werden soll. Einen Personalvorschlag machte der mitgliederstärkste deutsche CDU-Landesverband noch nicht.

Die Terminierung des Landesparteitags war im Vorfeld umstritten. Laschet, der gleichzeitig Ministerpräsident, CDU-Bundeschef und Kanzlerkandidat der Union ist, hatte in der vergangenen Woche der FAZ gesagt: "Viele wollen auf einem Präsenzparteitag nach der Bundestagswahl über die Führung der Partei entscheiden, sobald die pandemische Lage dies zulässt." Andere Christdemokraten hatten hingegen vor einer Hängepartie mit Machtvakuum gewarnt und für einen raschen Neuanfang geworben.

Da Laschet sich bereits festgelegt hat, auch im Falle eines Misserfolgs bei der Bundestagswahl in Berlin bleiben zu wollen, braucht die CDU nicht nur einen neuen Landesparteichef, sondern nach der Bundestagswahl zunächst auch einen Interims-Ministerpräsidenten bis zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2022.

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gilt als aussichtsreichster Kandidat für beide Positionen. Allerdings ist er in der Partei nicht unumstritten. Hohe innerparteiliche Autorität und gute Chancen für den Chefsessel werden auch dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul zugeschrieben.

Habeck: Parteiausschlussverfahren gegen Palmer war "unvermeidlich"

Grünen-Parteichef Robert Habeck hat das Parteiausschlussverfahren gegen den grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer als "unvermeidlich" bezeichnet. Die Sätze, die Palmer am Freitag auf seiner Facebook-Seite gepostet habe, seien "beleidigend und rassistisch" und "eines Oberbürgermeister ungehörig", sagte Habeck am Montag bei einer Pressekonferenz. Nun sei abzuwarten, wie die Schiedsgerichte über den Fall entschieden.

Die Grünen werfen Palmer Rassismus vor wegen einer bei Facebook geposteten Aussage über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, und wollen ihn aus der Partei schmeißen. Mit einer Dreiviertelmehrheit hatte der Landesparteitag am Wochenende für ein Ausschlussverfahren gegen Palmer gestimmt. Auch für die Parteiführung sei es ein unerfreuliches Wochenende gewesen, erklärte Habeck. "Es wäre super gewesen, Boris hätte geschwiegen", sagte der Grünen-Chef, der Palmer auch persönlich gut kennt.

Es habe in der Vergangenheit immer wieder Versuche gegeben, Konflikte über Gespräche zu lösen. Auch dieses Mal sei das so gewesen. "Es wurden viele Worte gewechselt und viele Hände immer wieder ausgestreckt." An dieser Stelle habe aber der Landesvorstand einen Beschluss gefasst. Er werde sich in das laufende Verfahren nicht einmischen, erklärte Habeck. Wie lange das Verfahren dauern könnte, könne er nicht einschätzen. Das hänge davon ab, wie viele Instanzen nun angerufen würden, sagte Habeck.

Wissler und Bartsch werden Spitzenkandidaten der Linken

Die Linke geht mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Die Parteivorsitzende und der Fraktionschef im Bundestag wurden am Montagmorgen vom Bundesvorstand dafür nominiert. Am Mittag soll die Entscheidung bei einer Veranstaltung in der Berliner Kulturbrauerei bekannt gegeben werden. Dort will sich das neue Spitzenkandidaten-Duo auch zu seinen Plänen für den Wahlkampf äußern.

Wissler hat gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow am Montagmorgen dem Parteivorstand diesen Personalvorschlag unterbreitet. Hennig-Wellsow hatte bereits zuvor öffentlich erklärt, auf die Spitzenkandidatur zu verzichten. Auch Bartschs Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali nahm ihre ursprünglich durchaus gehegten Ambitionen zurück. So machten Hennig-Wellsow und Mohamed Ali den Weg für eine verhältnismäßig geräuscharme Lösung frei.

In der Vergangenheit hatte es bei der Linkspartei immer wieder heftigen Streit um die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl gegeben, auch wenn damit kein offizieller Posten verbunden ist. Die Spitzenkandidaten sollen aber die prägenden Gesichter im Wahlkampf sein, auf Plakaten, in Spots, in Talkshows. Es gibt zumindest einen informellen Zusammenhang zu einem herausragenden Posten in der Bundestagsfraktion für die Zeit nach der Wahl. In diesem Jahr, in dem die Linke trotz ihres derzeitigen Umfragetiefs eine Regierungsbeteiligung im Bund anstrebt, dürften die Spitzenkandidaten gegebenenfalls auch den Anspruch auf ein Ministeramt verbinden.