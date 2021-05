Hans-Georg Maaßen (CDU) spricht am Freitag vor der Wahlkreisvertreterversammlung der CDU-Kreisverbände in Südthüringen.

Von Boris Herrmann, Berlin

Frank Ullrich, 63, will in den Bundestag. Der ehemalige Olympiasieger und Biathlon-Bundestrainer bewirbt sich für die SPD um ein Direktmandat im Wahlkreis 196. Und wenn er dort gewinnen sollte am 26. September, dann tut er der CDU-Spitze womöglich sogar einen Gefallen. Die Christdemokraten des südthüringischen Wahlkreises hatten am Freitag den ehemaligen Verfassungsschutzchef und so berühmt wie berüchtigten Rechtsausleger Hans-Georg Maaßen, 58, zu ihrem Direktkandidaten gekürt - und damit in der eigenen Partei, gelinde gesagt, einige Irritationen ausgelöst.