Von Daniel Brössler, Frankfurt/Hofheim am Taunus/Wiesbaden

Da hilft ihm jetzt keiner. "Alle Stimmen für die Freiheit", hat Christian Lindner eben noch gerufen, jetzt ist er umzingelt. Der FDP-Chef hat sein Sakko ausgezogen und die Ärmel des weißen Hemdes hochgekrempelt. Es ist warm auf dem Frankfurter Römerberg. Ordner, die ihn abschirmen könnten, sind nicht in Sicht. Lindner nimmt die Sache selbst in die Hand. "Jetzt sind noch Fotos gewünscht", ruft er in eine Menge hauptsächlich junger Männer, "am besten holt jeder schon mal seine Kamera raus." Lindner bittet noch - Effizienz ist alles -, die Foto-App auch gleich aufzurufen.