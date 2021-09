Bundestagswahl:Erwartungsvoller Blick nach Brüssel

"Verstärkte Zusammenarbeit": Außer der AfD wollen alle Bundestagsparteien eine stärkere Kooperation in der EU auch auf militärischer Ebene - Soldaten des Eurocorps in Straßburg.

Was die deutschen Parteien in zentralen Punkten wie Klima, Zuwanderung und gemeinsamen Schulden künftig von der EU wollen.

Von Björn Finke, Josef Kelnberger und Matthias Kolb, Brüssel/Straßburg

Bisher hat die Europapolitik im Bundestagswahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Dies passt nicht zur enormen Aufmerksamkeit, mit der im Rest der EU verfolgt wird, wer Angela Merkel nachfolgt. Und es passt auch nicht zur Tatsache, dass die neue Bundesregierung viele ihrer Ziele nur mit Nachbarn und Partnern erreichen kann. Kampf gegen die Erderhitzung, Einhegen mächtiger US-Internetkonzerne und mehr Einfluss in einer immer unberechenbareren Welt - für all das braucht auch Deutschland, das wirtschaftsstärkste Land Europas, die EU. Die Erwartungen der deutschen Parteien an Brüssel und die Vorstellungen von Europas Zukunft sind dabei oft unterschiedlich. Ein Überblick.