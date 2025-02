Merz sprach vor Parteifreunden von einem „historischen Wahlabend“ und kündigte an, „möglichst schnell“ eine handlungsfähige Regierung zu bilden. „Die Welt da draußen wartet nicht auf uns“, sagte er, sie warte auch „nicht auf langatmige Koalitionsgespräche und Verhandlungen“. Es müsse schnell klar werden: „Deutschland wird wieder zuverlässig regiert.“

Eine desaströse Niederlage erleiden die SPD und ihr Bundeskanzler Olaf Scholz. 2021 noch stärkste Partei, verlieren die Sozialdemokraten mehr als jeden dritten Wähler und fahren mit 16,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis auf nationaler Ebene ein, seit sie sich SPD nennen – also seit 1890. Scholz sprach von einem „bitteren Wahlergebnis“. Er trage dafür die Verantwortung, werde aber sein Amt bis zum letzen Tag ausführen, sagte er. Seine Partei rief er dazu auf, „gemeinsam nach vorne“ zu gehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius nannte das Abschneiden seiner SPD „ein niederschmetterndes, katastrophales Ergebnis“. Es gebe „daran nichts zu beschönigen“.

Auch die Grünen verlieren mit 12,2 Prozent Wähleranteile, aber bei weitem nicht so stark wie ihr sozialdemokratischer Ampel-Partner. Ihr Spitzenkandidat Robert Habeck bot dem Wahlsieger Merz an, sich an einer Regierung zu beteiligen, wenn die Grünen dafür gebraucht würden. „Wir sind auch bereiten, Verantwortung zu übernehmen“, sagte der Vizekanzler auf der Wahlparty seiner Partei. Allerdings gehe er „nicht davon aus“, dass es dazu kommen werde.

Auf Friedrich Merz wartet eine komplizierte Aufgabe

Die Linke überspringt laut Hochrechnung mit 8,9 Prozent der Wählerstimmen die Fünf-Prozent-Hürde überraschend sicher und wird mit einem deutlichen Stimmenzugewinn wieder in den Bundestag einziehen. Wie schwierig es für Merz wird, eine stabile Regierung zu bilden, blieb am Wahlabend allerdings lange unklar. Denn die Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen ließen lange offen, wie viele Parteien im künftigen Bundestag vertreten sein werden.

Die FDP, deren Chef Christian Lindner die Ampelkoalition im Herbst platzen ließ und so die vorgezogenen Neuwahlen provozierte, könnte demnach mit 4,8 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament knapp verpassen. Lindner sagte am Abend, die FDP sei damals „in das volle politische Risiko gegangen“ zum Wohle des Landes. „Wir zahlen selbst heute einen hohen Preis dafür, für Deutschland war diese Entscheidung aber richtig“, fügte er hinzu.

Das BSW, von seiner Namensgeberin Sahra Wagenknecht erst vor gut einem Jahr von der Linken abgespalten, kommt demnach auf 5,0 Prozent und wäre knapp drin. Aber klar war das vor Ende der Auszählung noch nicht.

Für die Bildung eines stabilen Regierungsbündnisses ist das Abschneiden dieser beiden Parteien jedoch von entscheidender Bedeutung. Sollten auch FDP oder BSW im Bundestag vertreten sein, würde eine Koalition aus nur zwei demokratischen Fraktionen nicht ausreichen, um mindestens die Hälfte der Abgeordneten zu versammeln. Weder mit der SPD allein noch mit den Grünen allein käme Merz auf eine Kanzlermehrheit. In diesem Fall müssten sich Wahlsieger und seine Unionsparteien dafür zwei Partner in die Regierung holen – was das Regieren, wie die Erfahrung der Ampelkoalition zeigt, nicht vereinfacht.

„Es wird nicht ganz einfach werden“, sagte CSU-Chef Markus Söder am Wahlabend mit Blick auf nun anstehende Koalitionsgespräche. Den Spielraum für Bündnisverhandlungen unter den Parteien der demokratischen Mitte hatte er allerdings auch selbst stark eingeschränkt. Es sei „endgültig klar: keine Koalition mit den Grünen“, sagte Söder in Anwesenheit von Merz am Samstag.

CSU-Chef Söder sieht Grüne in der Oppositionsrolle

Am Wahlabend bekräftigte der bayerische Ministerpräsident die Absage seiner Partei an die Grünen: „Mit einem neuen Kanzler Friedrich Merz, braucht es keine regierende grüne Fraktion mehr – die sollen in die Opposition gehen.“

Auf ein Angebot von AfD-Chefin Alice Weidel gingen die Unionsspitzeleute gar nicht erst ein. Die AfD sei bereit zur Zusammenarbeit mit der Union, sagte Weidel am Wahlabend: „Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes umzusetzen.“ Eine solche Zusammenarbeit mit der AfD, in seinen Worten „eine rechtsradikale Partei“, hatte Merz jedoch schon im Wahlkampf kategorisch ausgeschlossen.

Am Sonntag zeichnete sich mit 83 Prozent eine viel höhere Wahlbeteiligung als 2021 ab. Damals hatten 76,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.

Bei dieser Bundestagswahl kam erstmals das neue Wahlrecht zur Anwendung, das SPD, Grüne und FDP in der vergangenen Legislaturperiode durchgesetzt haben. Es begrenzt die Größe des Parlaments auf 630 Abgeordnete, indem es die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate abschafft. Die Überhangmandate entstanden bisher, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate in den Wahlkreisen holte, als ihr nach ihrem Zweitstimmenergebnis Sitze zustanden. Diese Mandate durfte sie behalten. Die anderen Parteien erhielten dafür Ausgleichsmandate, was in der Summe den 2021 gewählten Bundestag auf 736 Abgeordnete anschwellen ließ.

Die neuen Regeln bedeuten: Nicht jeder Direktkandidat, der seinen Wahlkreis gewinnt, hat seinen Parlamentssitz sicher. Erhält eine Partei nun mehr Direktmandate, als ihr laut Zweitstimmenergebnis zustehen, gehen ihre Wahlkreissieger mit den schlechtesten Erststimmenresultaten leer aus.

Erhalten blieb dagegen die Grundmandatsklausel, die einer Partei bei Gewinn von mindestens drei Wahlkreisen den Einzug ins Parlament in voller Zweitstimmenstärke erlaubt, auch wenn sie unter fünf Prozent bleibt. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Streichung der Klausel aufgehoben, weil es dadurch die nur in Bayern antretende CSU benachteiligt sah. Zuletzt hatte 2021 die Linke von dieser Regel profitiert: Dank drei direkt gewonnener Wahlkreise kam sie mit 4,9 Prozent der Zweitstimmen in Fraktionsstärke ins Parlament.