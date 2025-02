In keinem anderen Wahlkreis stehen sich so viele Polit-Prominente auf den Füßen wie in Erfurt. Bodo Ramelow kämpft für die Linke ums Direktmandat, der Ostbeauftragte Carsten Schneider für die SPD, auch die Grüne Katrin Göring-Eckhardt mischt mit. Und natürlich ist da noch die AfD.