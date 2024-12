Wer Wahlen für eine rationale Angelegenheit hält, bei der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz strikt an den eigenen Interessen orientieren, der lag vermutlich schon immer daneben. Aber in jüngster Zeit häufen sich die Beispiele, bei denen die Wählenden für eine Partei stimmten, aber zugleich gegen sich selbst. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat dargelegt, dass eine neoliberale, antieuropäische und protektionistische Politik, wie sie die AfD vertritt, vor allem weniger gut ausgebildeten Menschen mit geringem Einkommen aus strukturschwachen Gegenden schaden würde – also der Klientel, die besonders häufig AfD wählt.

Gleiches gilt für ihre Steuerpolitik, denn die Mittel für eine Umverteilung zugunsten ärmerer Menschen würden schrumpfen, wäre die AfD an der Regierung. Oder der Klimawandel, ebenfalls ein Auslöser irrationaler Reaktionen. Die Grünen benennen den Zusammenhang zwischen fossiler Energie und Klimaextremen, die AfD leugnet ihn einfach – und hat damit Erfolg.

Die Wut auf „die da oben“

Wer daraus folgert, AfD-Wähler hätten vieles halt nicht verstanden, der macht es sich aber zu einfach. Hinter solchen Entscheidungen stehen keine nüchternen Abwägungen, sondern – um es mit einem Buchtitel der Historikerin Ute Frevert zu umschreiben – „Mächtige Gefühle“. Also eigentlich genau das, was die junge Bundesrepublik einst von der Politik fernhalten wollte.

Nach den Jahren der „unheilvoll exaltierten Emotionalität“ der Nationalsozialisten mahnte der erste Bundespräsident Theodor Heuss seine Landsleute, „nüchtern und illusionslos“ zu bleiben und sich aus den „Fesseln von Schlagworten und Ideologien zu lösen“, schreibt Frevert. Natürlich verstanden es auch die Politiker der ersten Jahre, Emotionen zu schüren, etwa Konrad Adenauer mit seiner Anti-Kommunismus-Kampagne. Trotzdem war man bereit zu glauben, in den Wahlkabinen würden letztlich Vernunftentscheidungen getroffen – für eine sichere Rente, für soziale Gleichheit, für den Schutz vor Kriminalität.

Blickt man auf die gesellschaftlichen Diagnosen der vergangenen Jahre, dann entdeckt man einen regelrechten emotionalen Giftcocktail. Die Angst vor Migranten, die Wut auf „die da oben“, der Neid gegenüber den smarten Eliten, die Scham über den eigenen prekären Status – kollektive Gefühlslagen haben sich tief in den Identitäten sozialer Gruppen festgefressen. Gefühle sind zum politischen Faktor geworden, davon zeugt nicht zuletzt der Aufstieg der AfD.

Da ist zum Beispiel die Enttäuschung, die viele Menschen gegenüber ihren politischen und wirtschaftlichen Systemen empfinden. Die Soziologin Eva Illouz schreibt, das gefühlte Versagen der Regierungen habe „zu einer Desillusionierung der Wähler über die vorherrschenden Versionen von Demokratie und Kapitalismus geführt“. Das ist schlimm genug, aber in ihrer Analyse gibt es einen Punkt, der die Sache besonders schmerzhaft macht – das Paradigma der Eigenverantwortung. Die zeitgenössische Kultur poche beharrlich „auf Verantwortung und die Fähigkeit des Selbst zur Steuerung und Gestaltung seines Schicksals“, schreibt Illouz.

„Wir wollen euch scheitern sehen!“

Im spätmodernen Kapitalismus, geprägt vom Kult des Erfolgs, ist das eine brisante Ausgangslage. Denn wer die hohen Erwartungen einer auf Gewinn setzenden Gesellschaft nicht erfüllt – wer also „scheitert“ –, der muss nach dieser Logik die Schuld bei sich selbst suchen. Das sei eine besonders schlimme Form der Enttäuschung, weil sie den Wert und die Integrität des Selbst zersetze, so Illouz. Der englische Soziologe Ian Craib hat das einmal so zusammengefasst: „Wir entwickeln eine Illusion von unserer Macht über uns selbst und finden es immer schwerer, die normale Realität der Enttäuschung zu ertragen.“

Die Menschen werden zerrieben zwischen dem Aufstiegsversprechen der modernen Gesellschaft und den begrenzten Möglichkeiten, dieses zu erfüllen. Daraus entstehen Ängste, die – sobald ihr Auslöser gefunden ist – in Feindseligkeit umschlagen. „Der schlichte Umstand, jemanden oder etwas gefährlich zu nennen, erzeugt Feindseligkeit und Verdacht“, schreibt Illouz. „Sobald sie zu einem dauerhaften Merkmal der Gesellschaft wird, verwandelt Furcht die Gesellschaft in einen Kriegsschauplatz.“

Der Soziologe Andreas Reckwitz hat die kollektive Gefühlslage mit dem Oberbegriff des Verlusts erklärt. Womit gar nicht so sehr Wohlstandseinbußen gemeint sind, sondern zum Beispiel der Verlust einer goldenen Zukunft, die man sich angesichts der Fortschrittsverheißungen der modernen Gesellschaft erträumen durfte. Der Populismus, schreibt Reckwitz, sei eine Antwort auf verbreitete Verlustwahrnehmungen. Die angeblichen Verlierer fühlten sich als Opfer, die vermeintlichen Gewinner der Modernisierung würden als Gegner identifiziert. Wut und Zorn, Neid und Hass verdichten sich zu einem populistischen Rachegefühl, schreibt Reckwitz, nach dem Motto: „Wir wollen euch scheitern sehen! Wir wollen euch weinen sehen!“

So weit also die emotionale Ausgangslage zur bevorstehenden Bundestagswahl. Parteistrategisch könnte man das so zusammenfassen: Die AfD macht vieles richtig, weil sie die Menschen bei ihren Ressentiments abholt. Sie verspricht keine Lösungen, jedenfalls nicht solche, die demokratisch, rechtsstaatlich, europäisch zu realisieren wären. Aber sie kanalisiert ungute Gefühle.

Also ordentlich regieren – aber was heißt das?

Was hält man diesem emotionalen Gewölk entgegen? Nüchternheit, Sachlichkeit? Oder positive Emotionen – Hoffnung, Zuversicht?

Hans-Hermann Langguth, viele Jahre einer der Köpfe der politikerfahrenen Kommunikationsagentur „Zum goldenen Hirschen“, nennt diese Situation den Resonanzboden, auf dem politische Kommunikation aufsetze. Die emotionale Situation habe sich zweifellos verschärft, auch wegen bedrohter Arbeitsexistenzen und eines anhaltenden Transformationsdrucks. Das setze vielen Leuten zu. Dennoch antwortet er mit einem Rezept, das er seit Beginn seiner Karriere mit sich trägt: „Die meisten Deutschen wollen einfach nur ordentlich regiert werden.“

Das klingt simpel, ist aber in Wahrheit komplex. Es bedeutet zum Beispiel, dass sich missratene Politik nicht schönreden lässt, auch nicht durch ausgeklügelte PR-Strategie. Langguth zitiert einen großen Kollegen, David Ogilvy, der gesagt hat: „Gutes Marketing sorgt dafür, dass ein schlechtes Produkt schneller scheitert.“ Einfach deshalb, weil dadurch der Abstand zwischen Versprechen und Wirklichkeit vergrößert werde. Anders ausgedrückt: Weil es Enttäuschungen produziert.

Also ordentlich regieren – aber was heißt das? Langguth verwendet den Begriff Repräsentation und meint damit, dass die Menschen sich wahrgenommen und vertreten fühlen, mit all ihren Ängsten und Sorgen. Das beginnt damit, dass die Protagonisten ihren Bürgern zuhören – und zwar nicht erst kurz vor der Wahl. Zuhören können, das ist kein schnell einsetzbares Instrument aus dem Notfallkoffer der Wahlkampfstrategen, sondern muss als Ausdruck einer authentischen Persönlichkeit wahrgenommen werden. „Authentizität muss über einen langen Zeitraum vorgelebt werden“, sagt Langguth.

Wer macht das, wer kann das? Namen nennt Langguth grundsätzlich nicht. Aber es genügt ein Blick in die Wahlanalysen, um festzustellen, dass sich die Enttäuschten und Wütenden von AfD und BSW momentan besser wahrgenommen fühlen; und manche von ihnen dürften nun, nach dem Anschlag von Magdeburg, umso wütender sein.

Allerdings gab und gibt es Politiker mit Zuhörerqualitäten auch in anderen Parteien, meist Landespolitiker, da sind die Verhältnisse übersichtlicher. Malu Dreyer und Winfried Kretschmann zum Beispiel, oder aus früheren Generationen Kurt Beck, Bernhard Vogel und Kurt Biedenkopf. Vielleicht auch Robert Habeck in seiner schleswig-holsteinischen Ministerzeit (der soeben an den Küchentisch zurückgekehrt ist). Letztlich geht es um ein Gefühl von Nähe, das auch Angela Merkel in ihrer frühen Kanzlerinnenphase herzustellen vermochte.

Und was ist mit dem emotionalen Gegengift? Hoffnung als politischer Trigger? Grüne Utopien, die von einer Welt ohne fossile Energien nach überstandener Transformation handeln, hätten hier ein gewisses Potenzial – das aber derzeit überhaupt nicht verfängt. Langguth fällt da nur ein Beispiel ein, da nennt er doch einen Namen: Willy Brandt. Der letzte Politiker, der mit der Hoffnung auf eine bessere Welt wirklich einen großen Teil der Bevölkerung begeistern konnte.