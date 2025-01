Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit kämpft in Schleswig-Holstein um den zweiten Einzug in den Bundestag. 2021 war Stefan Seidler als erster SSW-Politiker überhaupt nach Berlin gewählt worden. Ein Landesparteitag setzte den 45-Jährigen am Vormittag in Schleswig auf Platz eins der Landesliste für die Wahl am 23. Februar. Als Minderheitenpartei ist der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. Dies gilt für Land- und Bundestagswahlen. Für einen Sitz über die Landesliste sind aber mindestens so viele Stimmen nötig, dass dieser der Partei nach dem Berechnungsverfahren zusteht. Eine Chance hat der SSW eigenen Angaben zufolge, wenn die Partei rund 40 000 Zweitstimmen erhält. Bei der Bundestagswahl 2021 kam die Partei auf 55 578 Zweitstimmen. In Schleswig-Holsteins Landespolitik ist die Partei eine feste Größe. Von 2012 bis 2017 war sie in einem Bündnis aus SPD, Grünen und SSW sogar Teil der Landesregierung.