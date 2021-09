Von Sebastian Gierke

Bilder haben in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Laschets Lachen oder die Merkel-Raute von Olaf Scholz werden noch lange im kollektiven visuellen Gedächtnis bleiben. Der Politik- und Kulturwissenschaftler Claus Leggewie erklärt, wieso Manipulation durch Bilder so einfach und der Kontext so wichtig ist. Und warum Laschets spontaner Heiterkeitsausbruch im Angesicht der Flutkatastrophe so verheerend für ihn war.