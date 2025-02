Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Am Tag nach der Bundestagswahl kann sich CDU-Chef und Wahlsieger Friedrich Merz nicht voll auf die Koalitionsbildung konzentrieren. Denn da ist eine Komplikation, die der kommenden Regierung erheblich zu schaffen machen könnte. Die überaus erfolgreiche Rechtsaußenpartei AfD kommt zusammen mit der wiedererstandenen Partei „Die Linke“ auf 216 Sitze – also auf mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag. Mit dieser Sperrminorität könnten die beiden Parteien bestimmte Beschlüsse des Bundestags blockieren lassen, Verfassungsänderungen etwa oder die Wahl von Verfassungsrichtern (die aber inzwischen durch einen Resilienzmechanismus abgesichert ist). Deshalb wird am Montag in Berlin darüber diskutiert, ob der alte Bundestag noch schnell eine Reform der Schuldenbremse beschließen könnte. Er ist bis 24. März im Amt.