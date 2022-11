Berlin, 26. September 2021: Lange Schlangen vor den Wahllokalen in der Jane-Addams-Schule in Friedrichshain.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht ist dieses Jahr 71 geworden, ein Alter, in dem ein Gericht - so denkt man - eigentlich das Grundgesetz vorwärts und rückwärts durchdekliniert haben dürfte. Doch mit der juristischen Aufarbeitung des Berliner Wahlchaos vom September 2021 könnte eine echte Premiere auf das Gericht zukommen. Erstmals in seiner Geschichte könnte Karlsruhe verfügen, dass eine Bundestagswahl teilweise wiederholt werden muss. Eine Operation am offenen Herzen der Demokratie, wenn man so will.