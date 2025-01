Asylpolitik vor der Bundestagswahl:Taktiken und Fallstricke

Von Markus Balser, Georg Ismar und Roland Preuß, Berlin

Egal, wie es ausgeht, Friedrich Merz hat den Wahlkampf verändert. Weil der Kanzlerkandidat der Union meint, dass sich nach dem tödlichen Messerangriff eines ausreisepflichtigen Afghanen in Aschaffenburg etwas grundlegend ändern muss. Es ist ein Wendepunkt, der ein hohes Risiko birgt. Denn was am Ende von Merz’ Fünf-Punkte-Plan übrig bleibt und welche Brandmauer-Debatten ihm eine mögliche Unterstützung der AfD im Bundestag bis zum Wahltag noch beschert – all das ist offen.