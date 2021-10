Noch-Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Noch-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ermöglichen durch ihren Mandats-Verzicht zwei jüngeren CDU-Abgeordneten den Einzug in das Parlament.

Von Nico Fried

Damit war nicht zu rechnen, als sich Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember 2018 im Kampf um den CDU-Vorsitz durchgesetzt hatte: In den folgenden knapp drei Jahren wurde ihr der meiste Respekt immer dann gezollt, wenn sie sich von politischen Aufgaben zurückzog. Bereits im Februar 2020 kündigte AKK, wie sie sich selbst abkürzte, nach 15 Monaten schon wieder ihren Abschied von der Parteispitze an, der sich dann wegen der Corona-Pandemie noch fast so lange hinzog wie ihre Amtszeit bis dahin. Und nun haben die noch amtierende Verteidigungsministerin und Wirtschaftsminister Peter Altmaier zugunsten jüngerer CDU-Politiker auf ihre Mandate im Bundestag verzichtet, die sie eben erst über die Landesliste der Saar-CDU gewonnen hatten.