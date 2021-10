Die FDP wehrt sich weiter gegen die Pläne von SPD und Grünen, staatliche Investitionen durch Kredite öffentlicher Unternehmen zu finanzieren. "Es wird keine Umgehung der Schuldenbremse geben, in welcher Form auch immer. So ist es im Sondierungspapier festgehalten", sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki der Rheinischen Post. "Seien Sie versichert, dass es am Ende ausreichend Finanzierungsvorschläge für unsere Vorhaben geben wird. Wir brauchen eine solide Haushaltspolitik und mehr Kreativität in der Diskussion, die wir dann intern führen", sagte Kubicki. "Außerdem sind 90 Prozent aller Investitionen private Investitionen. Diese zu stimulieren haben wir uns gemeinsam im Sondierungspapier vorgenommen."

Dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht aufgeweicht wird, darauf hatten sich die drei Partner bereits im zwölfseitigen Sondierungspapier verständigt, das sie am Freitag vorgelegt hatten. Diese Möglichkeit sei durch den Ausgang der Bundestagswahl verloren, sagte Grünen-Chef Robert Habeck im ZDF. Er verwies darauf, dass ein Kurswechsel eine Grundgesetzänderung erfordern würde, wofür man auch die Union bräuchte - die einer Ampel-Koalition aber als stärkste Oppositionskraft gegenüberstünde und ebenso wie die FDP als überzeugte Verfechterin der Schuldenbremse auftritt.

Aber auch die bestehende Schuldenbremse lasse "eine Kreditfinanzierung im begrenzten Umfang zu", sagte Habecks Co-Chefin Annalena Baerbock den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zudem gebe es öffentliche Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die auch heute schon einen Teil ihrer Investitionen über die Aufnahme von Krediten finanzieren. Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte in einem Interview der Funke-Mediengruppe: Bei Investitionen in die Zukunft sei eine teilweise Finanzierung mit Krediten gerechtfertigt. Dazu kämen die "Möglichkeiten staatlicher Institutionen wie der Förderbanken".

"Es wird nicht am Geld scheitern, um Deutschland klimaneutral zu machen", sagte Habeck. Es stünden eine Reihe von Vorschlägen im Raum, damit öffentliche und private Investitionen deutlich steigen. Habeck und Baerbock sprachen von etwa 50 Milliarden Euro jährlich an notwendigen Investitionen. Details ließen sie offen, verwiesen aber auf einen Passus im Sondierungspapier, wonach der Haushalt "auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben" überprüft werden soll.

Baerbock pochte zudem darauf, dass zunächst die Inhalte einer möglichen Ampelkoalition festgezurrt werden müssten, bevor über die Verteilung der Ministerien gesprochen werde. Hintergrund sind öffentliche Forderungen von FDP-Politikern, dass FDP-Chef Christian Lindner Finanzminister werden soll. Danach hatten auch Grünen-Politiker das Ressort für ihre Partei beansprucht. (20.10.2021)

Von Donnerstag an wird über eine Ampelkoalition verhandelt

Die Koalitionsverhandlungen über eine neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP starten am Donnerstag. Nach einer ersten Spitzenrunde sollen von nächster Woche an in 22 Arbeitsgruppen fast 300 Teilnehmer einbezogen werden, wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ankündigte. Voraussichtlich von Montag an werde dann in 22 Arbeitsgruppen intensiv beraten. "Da sind von jeder Partei 96 Personen einbezogen", ergänzte der SPD-Chef. Seine Partei hat dafür bereits ihr Personal benannt.

Die Arbeitsgruppen werden bei der SPD nicht von Mitgliedern der Hauptverhandlungsgruppe geleitet, die wie in der Sondierung aus Scholz, Walter-Borjans, Co-Parteichefin Saskia Esken, Generalsekretär Lars Klingbeil, Fraktionschef Rolf Mützenich und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer besteht. An der Spitze der Gruppen stehen Fachpolitiker aus Bund und Ländern. SPD-Vizeparteichef Kevin Kühnert leitet die Gruppe für "Bauen und Wohnen", Vizefraktionschef Matthias Miersch das Klimakapitel - dieser Gruppe gehört auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze an. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen ist als Leitung für "Finanzen und Haushalt" vorgesehen und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius für "Flucht, Migration, Integration". Bundesarbeitsminister Hubertus Heil leitet die Gruppe zu seinem Fachbereich. (20.10.2021)

Baerbock: Gab keine Mehrheit für Tempolimit

Für ein generelles Tempolimit hat es laut Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock in den Ampel-Sondierungen mit SPD und FDP keine Mehrheit gegeben. "Das hat uns geschmerzt", sagte sie im Deutschlandfunk. Dies wäre allerdings nur eine kleine Maßnahme für das Klima gewesen, eigentlich wichtiger für die Verkehrssicherheit. Ansonsten hätten die Grünen im Klimabereich viel erreicht, beteuerte Baerbock - einen wohl vorgezogenen Kohleausstieg, einen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Solardächerpflicht und klare Leitplanken für die Industrie. Damit gebe es künftig die Chance, die Klimaziele einzuhalten. Die Sondierungen hätten zunächst die Eckpfeiler festgelegt. "Natürlich muss das alles unterfüttert werden."

Insbesondere was das Geld betrifft: "Die genaue Finanzierungsberechnung, die wird dann in den Koalitionsverhandlungen folgen", sagte Baerbock. Zuletzt gab es Kritik am Sondierungspapier der Ampel-Partner, weil es bei der konkreten Finanzierung von Projekten noch ungenau ist. "Das war eines der härtesten Themen", sagte Baerbock. Hier hätten Grüne und FDP weit auseinander gelegen. Allein für die Modernisierung der Infrastruktur seien aber 50 Milliarden Euro pro Jahr notwendig - zu stemmen "über Gesellschaften". Details zu dieser Form von Nebenhaushalten nennt Baerbock nicht.

Zur Kritik der fehlenden Finanzierung sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF, es gebe schon Geld in den Haushalten. Außerdem werde Wachstum zu mehr Steuereinnahmen führen. "Wir sehen ja gerade, dass die Wirtschaft anläuft." Und schließlich werde die vereinbarte globale Mindeststeuer Deutschland knapp sechs Milliarden Euro in die Kassen spülen. (18.10.2021)