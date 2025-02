So haben die Wahlkreise in Deutschland gewählt

Welche Partei kann die meisten Wählenden überzeugen? Wer gewinnt die Direktmandate? Analysen der Ergebnisse der Bundestagswahl in allen 299 Wahlkreisen – mit Grafiken und Karten.

Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck, Marie-Louise Timcke, Joscha F. Westerkamp

Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt. Nach dem Bruch der Ampelregierung war bereits erwartet worden, dass vor allem die bisherigen Oppositionsparteien bei dieser vorgezogenen Neuwahl einen großen Sprung nach vorn machen – und tatsächlich geht die CDU um Kanzlerkandidat Friedrich Merz nach ersten Hochrechnungen als deutlicher Sieger der Wahl hervor. Zusammen mit der CSU sichert die Union sich gut 28 Prozent aller Stimmen. Zweitstärkste Kraft wird die AfD um Alice Weidel mit etwa 20 Prozent. Ihre Chancen auf eine Regierungsbeteiligung dürften allerdings sehr gering sein. Weit abgeschlagen davon liegen die bisherigen Regierungsparteien SPD mit gut 16 und die Grünen mit gut 12 Prozent der Stimmen.

Wo liegen die Hochburgen der Parteien, welche regionalen Unterschiede gibt es? Die Süddeutsche Zeitung hat die Ergebnisse automatisiert für jeden der 299 Wahlkreis Deutschlands einzeln ausgewertet und in Artikeln aufbereitet. Suchen Sie in der Karte Ihren Wohnort, um zu einer detaillierten Wahlanalyse zu kommen:

Die Ergebnisse aller Wahlkreise in der Übersicht

Insgesamt 29 Parteien standen zur Wahl, elf davon in allen Bundesländern. Darunter auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das nach großem Erfolg bei der Europawahl erstmals zu einer Bundestagswahl antrat. In den Hochrechnungen liegt es nun aber eng an der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP wird diese wohl nicht erreichen.

Die meisten Parteien standen bei dieser vorgezogenen Neuwahl nur in manchen Bundesländern auf dem Wahlzettel: die Werteunion etwa nur in Nordrhein-Westfalen und die Satirepartei „Die Partei“ in allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen.

Transparenz-Blog : Wie Automatisierung die Berichterstattung der SZ verbessert Manchmal veröffentlicht die SZ mithilfe von Computerprogrammen erstellte Artikel. Wie so ein einzigartiges journalistisches Angebot entsteht. Von Markus Hametner, Sören Müller-Hansen und Oliver Schnuck

Die Wahlrechtsreform macht sich bemerkbar

Diese Bundestagswahl ist auch die erste, in der das neue Wahlrecht gilt. Mit der Reform schrumpft der Bundestag deutlich, es fallen die sogenannten Überhangmandate und Ausgleichsmandate weg. In der Praxis bedeutet das: Der gewählte Direktkandidat Ihres Wahlkreises könnte trotz des Wahlsiegs keinen Platz mehr im Bundestag bekommen, wenn seine Partei nicht genug Plätze über die Zweitstimmen erhalten hat.

Hier gelangen Sie zu den automatisierten Artikeln für jeden Wahlkreis in Deutschland:

Baden-Württemberg: Aalen – Heidenheim, Backnang – Schwäbisch Gmünd, Biberach, Bodensee, Bruchsal – Schwetzingen, Böblingen, Calw, Emmendingen – Lahr, Esslingen, Freiburg, Göppingen, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe-Land, Karlsruhe-Stadt, Konstanz, Ludwigsburg, Lörrach – Müllheim, Mannheim, Neckar-Zaber, Nürtingen, Odenwald – Tauber, Offenburg, Pforzheim, Rastatt, Ravensburg, Reutlingen, Rhein-Neckar, Rottweil – Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Schwäbisch Hall – Hohenlohe, Stuttgart I, Stuttgart II, Tübingen, Ulm, Waiblingen, Waldshut, Zollernalb – Sigmaringen

Bayern: Altötting, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Bad Kissingen, Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Deggendorf, Donau-Ries, Erding – Ebersberg, Erlangen, Freising, Fürstenfeldbruck, Fürth, Hof, Ingolstadt, Kulmbach, Landshut, Main-Spessart, Memmingen - Unterallgäu, München-Land, München-Nord, München-Ost, München-Süd, München-West/Mitte, Neu-Ulm, Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, Oberallgäu, Ostallgäu, Passau, Regensburg, Rosenheim, Roth, Rottal-Inn, Schwandorf, Schweinfurt, Starnberg – Landsberg am Lech, Straubing, Traunstein, Weiden, Weilheim, Würzburg

Berlin: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost, Berlin-Lichtenberg, Berlin-Marzahn-Hellersdorf, Berlin-Mitte, Berlin-Neukölln, Berlin-Pankow, Berlin-Reinickendorf, Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord, Berlin-Steglitz-Zehlendorf, Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Berlin-Treptow-Köpenick

Brandenburg: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I, Cottbus – Spree-Neiße, Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III, Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz, Frankfurt (Oder) – Oder-Spree, Märkisch-Oderland – Barnim II, Oberhavel – Havelland II, Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II, Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I, Uckermark – Barnim I

Bremen: Bremen I, Bremen II – Bremerhaven

Hamburg: Hamburg-Altona, Hamburg-Bergedorf – Harburg, Hamburg-Eimsbüttel, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Hamburg-Wandsbek

Hessen: Bergstraße, Darmstadt, Frankfurt am Main I, Frankfurt am Main II, Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Hanau, Hochtaunus, Kassel, Lahn-Dill, Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten, Main-Taunus, Marburg, Odenwald, Offenbach, Rheingau-Taunus – Limburg, Schwalm-Eder, Waldeck, Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg, Wetterau I, Wiesbaden

Mecklenburg-Vorpommern: Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I, Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II, Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III, Rostock – Landkreis Rostock II, Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I, Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I

Niedersachsen: Aurich – Emden, Braunschweig, Celle – Uelzen, Cloppenburg – Vechta, Cuxhaven – Stade II, Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land, Diepholz – Nienburg I, Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund, Gifhorn – Peine, Goslar – Northeim – Göttingen II, Göttingen I, Hameln-Pyrmont – Holzminden, Hannover-Land I, Hannover-Land II, Harburg, Helmstedt – Wolfsburg, Hildesheim, Lüchow-Dannenberg – Lüneburg, Mittelems, Nienburg II – Schaumburg, Oldenburg – Ammerland, Osnabrück-Land, Osterholz – Verden, Rotenburg I – Heidekreis, Salzgitter – Wolfenbüttel, Stade I – Rotenburg II, Stadt Hannover I, Stadt Hannover II, Stadt Osnabrück, Unterems

Nordrhein-Westfalen: Aachen I, Aachen II, Bielefeld – Gütersloh II, Bochum I, Bonn, Borken II, Bottrop – Recklinghausen III, Coesfeld – Steinfurt II, Dortmund I, Dortmund II, Duisburg I, Duisburg II, Düren, Düsseldorf I, Düsseldorf II, Ennepe-Ruhr-Kreis II, Essen II, Essen III, Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II, Gelsenkirchen, Gütersloh I, Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I, Hamm – Unna II, Heinsberg, Herford – Minden-Lübbecke II, Herne – Bochum II, Hochsauerlandkreis, Höxter - Gütersloh III - Lippe II, Kleve, Krefeld I – Neuss II, Krefeld II – Wesel II, Köln I, Köln II, Köln III, Leverkusen – Köln IV, Lippe I, Mettmann I, Mettmann II, Minden-Lübbecke I, Märkischer Kreis II, Mönchengladbach, Mülheim – Essen I, Münster, Neuss I, Oberbergischer Kreis, Oberhausen – Wesel III, Olpe – Märkischer Kreis I, Paderborn, Recklinghausen I, Recklinghausen II, Rhein-Erft-Kreis I, Rhein-Sieg-Kreis I, Rhein-Sieg-Kreis II, Rheinisch-Bergischer Kreis, Siegen-Wittgenstein, Soest, Solingen – Remscheid – Wuppertal II, Steinfurt I – Borken I, Steinfurt III, Unna I, Viersen, Warendorf, Wesel I, Wuppertal I

Rheinland-Pfalz: Ahrweiler, Bitburg, Kaiserslautern, Koblenz, Kreuznach, Ludwigshafen/Frankenthal, Mainz, Montabaur, Mosel/Rhein-Hunsrück, Neustadt – Speyer, Neuwied, Pirmasens, Südpfalz, Trier, Worms

Saarland: Homburg, Saarbrücken, Saarlouis, St. Wendel

Sachsen: Bautzen I, Chemnitz, Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II, Dresden I, Dresden II – Bautzen II, Erzgebirgskreis I, Görlitz, Leipzig I, Leipzig II, Leipzig-Land, Meißen, Mittelsachsen, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Vogtlandkreis, Zwickau

Sachsen-Anhalt: Altmark - Jerichower Land, Anhalt - Dessau – Wittenberg, Burgenland – Saalekreis, Börde – Salzlandkreis, Halle, Harz, Magdeburg, Mansfeld

Schleswig-Holstein: Flensburg – Schleswig, Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd, Kiel, Lübeck, Nordfriesland – Dithmarschen Nord, Ostholstein – Stormarn-Nord, Pinneberg, Plön – Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg – Stormarn-Mitte, Steinburg – Dithmarschen Süd

Thüringen: Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis, Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis, Erfurt – Weimar – Weimarer Land II, Gera – Greiz – Altenburger Land, Gotha – Ilm-Kreis, Jena – Sömmerda – Weimarer Land I, Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis, Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg