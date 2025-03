Union, SPD und Grüne berufen kurzfristig Fraktionssitzungen ein

In den Verhandlungen zum Schuldenpaket für Verteidigung und Investitionen zwischen Union, SPD und Grünen gibt es womöglich Bewegung. Alle drei Parteien haben für 13 Uhr kurzfristig Fraktionssitzungen einberufen. In der Sitzung der Union soll es nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters auch um ein neues Angebot an die Grünen gehen. Deren Zustimmung wird für eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag benötigt.



Sollte es eine Einigung geben, würde diese wohl in den Fraktionen besprochen, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Zuvor hatte schon der Haushaltsausschuss seine Sitzung vom Vormittag auf den späten Nachmittag verschoben – und den Gesprächen damit mehr Zeit verschafft. Die Empfehlung des Ausschusses ist nötig, bevor das Vorhaben dann am Dienstag endgültig in den Bundestag kommt.



Bei den Grünen hieß es, die Verhandlungen liefen noch. Ein zentrales Element ist für die Grünen die Forderung nach einer Garantie, dass das 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen Infrastruktur für zusätzliche Investitionen zum Bundeshaushalt verwendet werden soll. Eine Zustimmung der Grünen wird es nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nur geben, wenn die Zusätzlichkeit der Investitionen gesichert ist.



Der Haushaltsausschuss soll am Freitag eine Beschlussempfehlung für die Bundestagsbefassung am Dienstag beschließen. CDU-Chef Friedrich Merz sagte ein Treffen mit den Präsidenten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft kurzfristig ab. Merz hatte den Grünen am Donnerstag bereits weitreichende Zugeständnisse gemacht und ihnen angeboten, dass aus dem geplanten 500-Milliarden-Sondervermögen für die Infrastruktur 50 Milliarden Euro in den Klimaschutz fließen können.



Mehr Informationen zum Angebot der Union hat Michael Bauchmüller: