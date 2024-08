Schwarz-Grün nach der Bundestagswahl?:Markus Söder gegen Hendrik Wüst

Von Robert Roßmann, Markus Balser, Berlin

Die Avancen der Grünen an die Union sind bei CDU und CSU am Donnerstag unterschiedlich aufgenommen worden. Während sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, er ist auch CSU-Chef, scharf von den Grünen distanzierte, lobte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grünen in seinem Bundesland.