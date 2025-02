Bundestagswahl 2025:Umfrage sieht Scholz nach TV-Duell leicht vorne

Die Reaktionen

Wie nach so einem TV-Duell üblich, gibt es danach allerhand – teils erwartbare – Reaktionen. Eine Übersicht.

CSU-Chef Markus Söder bewertet das Duell als „klaren Schlagabtausch“ - und bescheinigt dem Unionskanzlerkandidaten logischerweise ein besseres Abschneiden. „Für mich war heute Friedrich Merz der eindeutige und klare Sieger“, so Söder.



„Ich fand, der Kanzler war sehr faktenstark“, sagt hingegen - ebenfalls logischerweise - SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Auftritt von Merz habe dagegen dessen „Zickzack-Kurs“ verdeutlicht, zum Beispiel in seiner Haltung zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine.

Auch die Duellanten selbst melden sich zu Wort. Merz selbst spricht von einer „Lehrstunde für die Demokratie". Er ergänzte, es seien „Unterschiede deutlich geworden.“ Scholz sagt dazu: „Es ist ja Demokratie, dass man sich über seine unterschiedlichen Haltungen austauscht und ich glaube, ich habe ganz gute Punkte machen können.“ Er sei zufrieden, dass die wichtigsten Fragen, die in Deutschland diskutiert werden, auch alle vorgekommen seien.



FDP-Chef Christian Lindner meldet sich bei X zu Wort, und kommentiert: "Merz bleibt ungewöhnlich blass zur Wirtschaftswende und ambivalent zu Grünen. Scholz wirkt dynamisch, aber abgekoppelt von dem, was in Wahrheit in seiner Regierung lief. Auch bei ihm keine Idee zur Wirtschaft. Moderation mit Schlagseite zu Gunsten Scholz.“