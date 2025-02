Bundestagswahl 2025:Erstes TV-Duell zwischen Scholz und Merz

Historiker Winkler für Abschaffung des individuellen Asylrechts

Der Historiker Heinrich August Winkler hat sich dafür ausgesprochen, das individuelle Asylrecht in Deutschland abzuschaffen. „Ein Recht auf Asyl in einem bestimmten Land ist den Vätern und Müttern des Grundgesetzes niemals in den Sinn gekommen. Es wäre in der Praxis auf ein allgemeines Recht auf Einwanderung hinausgelaufen“, schreibt Winkler in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin Spiegel.



Darin führt Winkler aus, dass dem Ausschuss für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates im September 1948 ein Entwurf vorgelegen habe, in dem es geheißen habe: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht im Rahmen des allgemeinen Völkerrechts.“ Den Schöpfern des Grundgesetzes sei es also um ein institutionelles, vom Staat zu gewährendes Asylrecht gegangen, nicht um einen Rechtsanspruch des Einzelnen. Im Verlauf der Sitzung seien die Worte „im Rahmen des allgemeinen Völkerrechts“ gestrichen worden, weil diese Formulierung Ausländer gegenüber Deutschen privilegiert hätte.



Es lasse sich nicht leugnen, „dass illegal eingereiste Ausländer sich nur auf das Asylrecht berufen müssten, um sich einen vorläufigen, nicht selten zeitlich unbefristeten Bleibestatus in der Bundesrepublik zu verschaffen, obwohl sie kein politisches Asyl beanspruchen können“, argumentiert Winkler. „Wer die faktische Umwandlung des deutschen Asylrechts in ein Einwanderungsrecht effektiv beenden will, muss das subjektive durch das institutionelle Asylrecht ersetzen“, so der Historiker.



Warum Historiker Heinrich Augst Winkler insbesondere die SPD zu einer Neuausrichtung in der Migrationspolitik auffordert, beschreibt SZ-Redakteur Georg Ismar: