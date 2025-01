Scholz auf SPD-Parteitag: Deutschland steht an Scheideweg

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der Wahl am 23. Februar eine grundsätzliche Richtungsentscheidung. Das Land stehe an einem „Scheideweg“, sagte Scholz beim Sonderparteitag der SPD in Berlin. Und wenn dabei falsch abgebogen werde, „dann werden wir am Morgen danach in einem anderen Land aufwachen, das darf nicht passieren“, sagte Scholz, der von den Delegierten offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt werden soll. Es gehe jetzt um gerechte Löhne und stabile Renten für „die ganz normalen Leute“, die die Leistungsträger Deutschlands seien, so Scholz.



In seiner Rede warb er zudem für bezahlbares Wohnen. Auch Preise für WG-Zimmer dürften nicht ungehemmt in die Höhe schießen. Als Deckel dafür nannte der Kanzler eine Summe von 400 Euro. Generell müsse es eine unbefristete Mietpreisbremse geben.



Darüber hinaus äußerte sich Scholz zur Regierungsbildung in Österreich. Über den möglichen neuen Kanzler Herbert Kickl von der FPÖ sagte er: „Er ist, man kann das nicht anders sagen, ein extremer Rechter.“ Der Fall Österreich zeige: „Es ist ernst.“