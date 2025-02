Weidel zeichnet ein Bild Deutschlands unter der AfD

Zu Beginn ihrer Rede erklärt AfD-Chefin Alice Weidel die zuletzt amtierende Regierung unter Rot-Grün für gescheitert. Allerdings schießt sie auch gegen die Union. Friedrich Merz sei ebenso "gescheitert", der CDU-Kanzlerkandidat betreibe "Wählertäuschung". Denn in Zusammenarbeit mit den Grünen oder der SPD werde er wohl keines seiner Versprechen umsetzen können, mutmaßt Weidel. Sie beschreibt die Zeit unter der Ampel-Regierung als "Zerstörungswerk an unserem Land". Für eine Wende in der Migration brauche es die Alternative für Deutschland.



Dabei erläutert die AfD-Chefin ihre Vision für ein Deutschland unter ihrer Partei. Sie verspricht gesicherte Grenzen und einen Stopp jeglicher illegaler Migration. Das Asylrecht müsse reformiert werden, ebenso wie das Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht. Überhaupt sieht Weidel in vielen Bereichen Reformbedarf, so soll auch der Verfassungsschutz von Grund auf überarbeitet werden. Das dürfte im Interesse ihrer Partei liegen, denn einige Landesverbände der AfD werden vom Bundesverfassungsschutz bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft.



So schießt Weidel auch gegen andere Institutionen, die der AfD häufig kritisch gegenüberstehen, die Medienlandschaft müsse vielfältiger werden, fordert die AfD-Chefin, die Rundfunkgebühren gehörten abgeschafft. Am Ende ihrer Rede bietet Weidel alle jenen eine Zusammenarbeit an, die bereit wären, ihre Vision gemeinsam mit der AfD zu realisieren.