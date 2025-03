Regierungsbildung:Union will Merz am 23. April zum Bundeskanzler wählen

BSW klagt vor Bundesverfassungsgericht auf Neuauszählung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht zieht nach dem verpassten Einzug in den Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht, um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Eine BSW-Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Das BSW hatte den Einzug in den Bundestag sehr knapp verpasst. Laut Bundeswahlleiterin holte die noch junge Partei 4,972 Prozent der Stimmen und scheiterte damit an der Fünf-Prozent-Hürde. Nur gut 13 000 Zweitstimmen hätten den Unterschied gemacht. Seither ergaben einzelne Nachzählungen an mehreren Orten, dass offenbar einige Stimmen falsch zugeordnet wurden. Große Verschiebungen der Stimmverhältnisse wurden aber nicht bekannt. Parteigründerin Sahra Wagenknecht sprach in der FAZ von „einigen Tausend BSW-Stimmen“, die offenbar fälschlicherweise anderen Parteien zugeordnet oder als ungültig bewertet worden seien. Mögliche Fehler müssten genau geprüft und korrigiert werden. Das funktioniere nur, „wenn vor Feststellung des amtlichen Endergebnisses eine bundesweite Neuauszählung erfolgt“. Das amtliche Endergebnis soll bereits am kommenden Freitag vom Bundeswahlausschuss bekannt gegeben werden. Danach könnte dagegen Einspruch erhoben und nötigenfalls geklagt werden.



Kurz nach der Wahl gab die Parteiführung die Schuld den Meinungsforschungsinstituten, die die Partei deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sahen. „48 Stunden vor der Wahl eine Partei so abzustufen, hat doch einen Effekt auf das Wahlverhalten", sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht. Andererseits gab es Probleme bei der Briefwahl bei Deutschen, die im Ausland leben. Betroffene berichteten, dass sie ihre Wahlunterlagen nicht rechtzeitig bekommen hätten. Schon am Tag nach der Wahl kündigte Wagenknecht an, den „rechtlichen Bestand des Wahlergebnisses“ prüfen zu lassen.



