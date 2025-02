Zweites Thema: Wirtschaft

So, jetzt Themenwechsel: Rezession, Inflation, kaputte Schienen, Reformstau – wie kommt Deutschland wieder auf die Beine? Merz will ein „bürokratisches Monstrum“ in den Griff bekommen, führt die abgeschalteten Atom-Meiler als großen Fehler an und verrät aber dann auch nicht ganz konkret, was er alles tun will, damit es besser wird.



Alice Weidel schließt mit der Atomkraft gleich an, will die CO₂-Abgabe abschaffen und nimmt überraschenderweise die Worte „erneuerbare Energien“ in den Mund. Auf das Thema „Windräder“ angesprochen spricht Weidel von Technologieoffenheit. Das klang vor einigen Wochen schon anders, als Weidel die „Windräder der Schande“ abreißen wollte.