Fazit: Weniger Tiefe und eine wichtige Erkenntnis

Das „Quadrell“ ist vorbei und ein klares Fazit ist nicht so leicht zu finden. Während das Duell zwischen Merz und Scholz in der vergangenen Wochen sehr detailliert war, manchmal fast ein bisschen nerdig, gab es am heutigen Abend aufgrund der größeren Runde (und vielleicht auch wegen der etwas launigeren Moderation) weniger Tiefe. Ein paar Dinge wurden trotzdem mehr als deutlich: Union, SPD und Grüne werden in der Lage sein, nach der Wahl friedlich an einem Koalitionstisch zu sitzen – und wenig hat die drei Kandidaten so verbunden wie ihre gemeinsame Ablehnung der AfD. Besonders beim Thema Ukraine und Außenpolitik wollten und konnten die drei Spitzenkandidaten ihre gemeinsame Haltung betonen.