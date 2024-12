Habeck gibt sich besonnen - dann teilt er aus

Robert Habeck denkt gar nicht dran, auf Friedrich Merz zu hören. Der hatte ihm Minuten zuvor "inszenierte Selbstzweifel" vorgeworfen und weniger zur Schau gestellten Intellekt verlangt. Doch Habeck tut, was Habeck immer tut: Er gibt sich nachdenklich. "Ich frage mich, ob alle verstanden haben, was dieser Tag markiert", sagt er. Es gebe keine Garantie, dass die kommende Regierungsbildung reibungslos verlaufe, dass eine neue Regierung geräuschloser zusammenarbeiten werde als die gescheiterte Ampel. Aufgabe der Politik sei es nun, Vertrauen zurückzugewinnen. "Wir müssen aufeinander zugehen", mahnt Habeck, "trotz aller Differenzen".



Für ihn selbst jedoch scheint heute noch nicht der Tag dafür zu sein. Habeck teilt aus - und zwar nahezu ausschließlich in Richtung Union. Die Probleme der Ampel, sie resultierten aus dem "schweren Erbe", das die große Koalition hinterlassen habe, aus einer "Blindheit" und einer "dramatischen Fehleinschätzung der geopolitischen Lage". Viel zu lange habe die Union auf die Gaszuflüsse auf Russland vertraut, Deutschland sehenden Auges in die Abhängigkeit geführt. Die Stabilität der Ära Merkel, sie sei erkauft worden "durch politische Verdrängung der Wirklichkeit". Die Ampel habe all das "geerbt von der Groko". Selbstkritik? Vielleicht morgen wieder.



In den vergangenen drei Jahren habe sich die Union "eingenistet in ihrer Oppositionsrhetorik", kritisiert Habeck weiter, dabei "müssen Sie sich nicht mit uns, sondern mit der Realität beschäftigen". CDU und CSU stünden für eine „Politik, die nur denen gibt, die schon haben“. Auch das Wahlprogramm der Union sei "ein einziges Zurück", schimpft Habeck. "Wir werden die Zukunft nicht im Rückwärtsgang erreichen!" Das Wahlprogramm sei "nicht die Druckertinte wert, mit der es geschrieben wurde", sagt Habeck - und schickt Merz "zurück in die Werkstatt".