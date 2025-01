Bundestagswahl 2025:FDP-Spitze empfiehlt Zustimmung zu Unions-Migrationsantrag

FDP-Spitze empfiehlt Zustimmung zu Unions-Migrationsantrag

Die FDP-Parteispitze empfiehlt der Bundestagsfraktion der Liberalen, dem geplanten Antrag von CDU/CSU zur Migration im Bundestag zuzustimmen. Die FDP könne sich zwar weitere Bausteine für eine neue Migrationspolitik vorstellen, "aber dieser Antrag geht generell in die richtige Richtung", sagte Generalsekretär Marco Buschmann am Montag in Berlin. Daher empfehle die Parteispitze um Präsidium und Bundesvorstand eine Zustimmung zum Unionsantrag. Zugleich betonte Buschmann, es gebe dabei keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD.



Die FDP fordere aber über den Antrag von CDU und CSU hinaus weitere Schritte für eine Wende in der Migrations- und Asylpolitik in Deutschland, sagte Buschmann. Es brauche hier einen integrierten Ansatz auch mit Beteiligung des Auswärtigen Amts und des Ministeriums für Entwicklungshilfe. So sollte Deutschland künftig nur noch Entwicklungshilfe an Staaten zahlen, die auch bereit seien, in der Migrationspolitik zu kooperieren, etwa bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber. Zudem sei es auch Sache der Außenpolitik, in Ländern dafür zu sorgen, dass Rückführungen gelängen.



FDP-Chef Christian Lindner forderte in der Bild in diesem Zusammenhang automatische Rücknahmeabkommen beispielsweise auch mit Afghanistan, wo die radikal-islamischen Taliban herrschen. Das Land habe "in den vergangenen drei Jahren eine Milliarde Euro Entwicklungshilfe erhalten. Ohne ein Abkommen zur automatischen Rücknahme afghanischer Staatsangehöriger sollten solche Zahlungen nicht mehr erfolgen". Lindner kündigte an, den für diese Woche geplanten Gesetzentwurf der Union für schärfere Asylregeln auf einen solchen Automatismus hin zu prüfen. "Wir werden mit der Union sprechen, ob sie für eine Ergänzung ihrer Vorschläge um weitere notwendige Maßnahmen offen ist", sagte Lindner.