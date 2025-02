"Kein ernsthaftes Gesprächsangebot" - SPD und Grüne weisen FDP-Vorschlag zu Migrationspaket zurück

SPD und Grüne haben einen Vorschlag der FDP-Fraktion zurückgewiesen, die am Freitag gescheiterten Vorschläge zum Stopp des Familiennachzugs in einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Europäischen Asylsystems aufzunehmen. Aber: "Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und pragmatische Lösungen zu finden, die nicht nur tragfähig, sondern auch rechtlich belastbar sind", schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben an FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, wiederum erkennt in dem Schreiben von Dürr "kein ernsthaftes Gesprächsangebot". FDP-Chef Christian Lindner schlug in der Rheinischen Post einen zeitlich begrenzten Stopp des Familiennachzugs vor.



Am Freitag war ein Unions-Gesetzentwurf zu einem sogenannten "Zustrombegrenzungs-Gesetz" im Bundestag gescheitert. CDU/CSU, AfD, FDP und BSW hatten gemeinsam für den Gesetzentwurf gestimmt. Bei der Union, vor allem aber bei der FDP gab es dabei viele Abweichler. Die gemeinsame Abstimmung von Union und FDP mit der als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften AfD hatte heftige Proteste und Massendemonstrationen ausgelöst.



Sowohl Mützenich als auch Mihalic verwiesen auf die missglückte Abstimmung am Freitag und die Abweichler bei den Liberalen. "Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass hier ein politisches Spiel gespielt werden soll", sagte Mihalic. Sie warf Dürr vor, eine "Show abzuziehen". Stattdessen sei es wichtig, "dass die FDP eindeutig erklärt, dass sie zukünftig darauf verzichtet, für ihre politischen Initiativen Mehrheiten in Kauf zu nehmen, die nur mit AfD-Stimmen zustande kommen".



SPD-Fraktionschef Mützenich reagierte ebenso reserviert. Man lade die FDP ein, an der Umsetzung der vorliegenden Gesetzentwürfe zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS), der Erweiterung der Befugnisse für Sicherheitsbehörden und der Reform des Bundespolizeigesetzes mitzuarbeiten. Der Unions-Gesetzentwurf zum sogenannten Zustrombegrenzungs-Gesetz weise dagegen "rechtliche Probleme und Unsicherheiten auf" und sei an einigen Stellen praxisuntauglich. "Zurecht wurde der Gesetzentwurf der Union daher vom Bundestag abgelehnt", betont Mützenich.