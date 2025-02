Bundestagswahl 2025:Grünen-Chef Banaszak kritisiert TV-Duell

Merz hält Wirkung von TV-Duellen im Wahlkampf für begrenzt

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sagt, er messe Fernsehduellen wie dem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nur eine begrenzte Wirkung im Wahlkampf bei. Sie seien nötig, es gebe sie seit ungefähr 20 Jahren, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer Veranstaltung der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ob die wirklich am Ende des Tages noch mal Einfluss auf die Wahlen haben? Fragezeichen.“



Merz und Scholz waren am Vortag bei ARD und ZDF im ersten TV-Duell für die Bundestagswahl am 23. Februar aufeinandergestoßen. Sie lieferten sich einen in Teilen harten Schlagabtausch. „Wir waren vor der Sendung und nach der Sendung freundlich miteinander, in der Sendung weitgehend auch“, sagte Merz am Tag danach. „Also, ich habe mich nicht zu beschweren.“



Auf die Frage, ob Scholz nach seiner Einschätzung wirklich noch an einen SPD-Wahlsieg glaube, antwortete Merz: „Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich gucke nicht in seine Seele. Ich glaube, er hat eine hohe Befähigung der Autosuggestion.“