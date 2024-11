Debatte über SPD-Kanzlerkandidatur: Scholz gibt sich zuversichtlich

Gut gelaunt und im dunklen Polohemd - so tritt Bundeskanzler Olaf Scholz im Regierungsflieger vor seinem Rückflug vom G-20-Gipfel in Rio de Janeiro vor mitreisenden Journalisten auf. Auf Bildern aus dem Flugzeug wirkt er locker, gelöst und zuversichtlich - ungeachtet der parteiinternen Debatte darüber, ob nicht doch Verteidigungsminister Boris Pistorius die bessere Wahl als Kanzlerkandidat für die SPD wäre.



Scholz betonte bereits vor seinem Rückflug in mehreren Interviews, dass er als Kanzlerkandidat für seine Partei antreten werde. Auf eine entsprechende Frage von von RTL/ntv antwortete er etwa: "Die SPD und ich gehen in diese Wahl hinein, um sie zu gewinnen." Er fühle sich sehr klar unterstützt, sagte Scholz in einem Interview mit dem ZDF.



Derzeit berät die SPD-Spitze über die Organisation der vorgezogenen Bundestagswahlen. In einem ARD-Interview spielte der Kanzler die Aufregung in der SPD herunter. Zu einer Schalte der SPD-Vorsitzenden mit den fünf Stellvertretern am Dienstagabend sagte er: "Das ist ein Routine-Treffen, das verabredet ist und dazu gehört, um die Wahl vorzubereiten." Er selbst nahm daran von Rio aus nicht teil. "Machen Sie sich keine Hoffnungen, die SPD steht zusammen", fügte er in dem ZDF-Interview auf die Frage nach möglichem Streit in der Parteispitze hinzu.



Bei der Schalte am Dienstagabend gab es nach Angaben aus Parteikreisen keine Beschlüsse. Es sei vielmehr die Vorbereitung der Wahl mit organisatorischen Fragen rund um den Bundesparteitag beraten worden. Der Frage, ob Verteidigungsminister Pistorius der bessere Kandidat sei, wich Scholz in Rio aus. "Ich bin mir seiner Loyalität sehr sicher", sagte er Welt-TV. Die Zusammenarbeit sei sehr gut. Und er könne sich auch nicht über den Rückhalt der Parteispitze beschweren.