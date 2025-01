Die FDP will offenbar tiefgreifende Maßnahmen in der Migrationspolitik forcieren. Das Präsidium der Partei soll an diesem Montag über ein Papier zur Bekämpfung illegaler Migration beraten, ein Entwurf liegt dem Spiegel und der Bild-Zeitung vor. Die FDP fordert darin, dass ausreisepflichtigen Asylbewerbern in Zukunft kein Anspruch mehr auf Sozialleistungen gewährt wird. Der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten solle ausgesetzt werden, heißt es im Spiegel. Außerdem wolle die Partei nationale Ausreisezentren an Flughäfen einrichten, um ausreisepflichtige Migranten schneller abschieben zu können.Die Zuständigkeit für Abschiebungen solle beim Bund zentralisiert werden, heißt es in den Berichten weiter. Zu den Regierungen der wichtigsten Herkunftsländer von Geflüchteten soll Kontakt aufgebaut werden, unter anderem zu Afghanistan und Syrien. Die Entwicklungshilfe für andere Länder soll nach dem Willen der Liberalen künftig an die Bereitschaft gekoppelt sein, abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland zurückzunehmen. FDP-Chef Christian Lindner sagte der Bild-Zeitung , Afghanistan etwa habe „in den vergangenen drei Jahren eine Milliarde Euro Entwicklungshilfe erhalten. Ohne ein Abkommen zur automatischen Rücknahme afghanischer Staatsangehöriger sollten solche Zahlungen nicht mehr erfolgen.“Wie auch die Union fordert die FDP offenbar außerdem, illegal einreisende Migranten direkt an der Grenze abzuweisen. Lindner zeigte sich offen, den Plänen der Union zur Migrationspolitik im Bundestag zuzustimmen: „Wir werden mit der Union sprechen, ob sie für eine Ergänzung ihrer Vorschläge um weitere notwendige Maßnahmen offen ist.“