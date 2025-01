Zwei Anträge zur Migrationspolitik will die Union im Bundestag zur Abstimmung stellen. Als solche sind sie rechtlich unverbindlich. Wenn das Parlament zustimmt, sind sie noch kein Gesetz, binden also weder die Bundesregierung noch die Grenzbehörden, wenn es zum Beispiel um die von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz geforderten Zurückweisungen an den Grenzen geht – ein juristisch umstrittener Vorschlag.Nun aber ist klar: CDU und CSU arbeiten auch an einem konkreten Gesetzentwurf. Am späten Sonntagabend bekamen die Bundestagsabgeordneten der Union eine Mail ihrer Fraktionsspitze, dass ein Entwurf zur Änderung des Asyl- sowie des Aufenthaltsgesetzes erarbeitet werde. Das berichtet Gabriel Rinaldi von SZ Dossier. Ihm liegt die Mail vor.In Paragraf 18, Absatz 2 des Asylgesetzes sollen demnach nach dem Wort „Einreise“ die Wörter „durch Zurückweisung an der Grenze“ eingefügt werden. Der Satz hieße dann: „Dem Ausländer ist die Einreise durch Zurückweisung an der Grenze zu verweigern, wenn …“. Dann folgen wie bisher drei Bedingungen, etwa wenn derjenige „aus einem sicheren Drittstaat“ einreist oder wenn er wegen einer schweren Straftat in Deutschland verurteilt wurde.Geändert werden soll laut der Fraktionsspitze auch Paragraf 1, Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes . Er lautet bisher: „Das Gesetz dient der Steuerung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland.“ Hier sollen nach dem Wort „Steuerung“ die Wörter „und Begrenzung“ eingefügt werden.