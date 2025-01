Bundestagswahl 2025:Merz: Anträge zur Migration an SPD, Grüne und FDP geschickt

Aufruf vor Bundestagswahl: Mittelstreckenwaffen verhindern

Friedensaktivisten und Wissenschaftler rufen vor der Bundestagswahl dazu auf, die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu verhindern. Eine solche führe dazu, "dass die USA binnen Minuten – also nahezu ohne Vorwarnzeit – strategische Ziele wie Raketensilos, Kommandozentralen, Entscheidungszentren und auch Frühwarnsysteme in Russland zerstören können“. Russland werde daraufhin ebenfalls Waffen mit vergleichbaren Fähigkeiten auf Deutschland richten, heißt es. Die Folge wäre eine gefährliche Instabilität, in der ein einziger Fehler ausreiche, um die Welt "mitten in einen Atomkrieg zu führen“.



Am Rande des Nato-Gipfels im Juli 2024 hatten das Weiße Haus und die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen.