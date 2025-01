Bundestagswahl 2025:Merz will Ausbürgerung von Straftätern ermöglichen

CSU will Missbrauch von Asylbewerber-Bezahlkarte bestrafen

Im Wahlkampf fährt die CSU einen harten Migrationskurs. Nun äußert sich die Partei zum Vorgehen gegen einen möglichen Missbrauch der Bezahlkarte für Asylbewerber: diesen wolle man verhindern und unter Strafe stellen, heißt es in einem Papier für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. „Wir werden es deshalb entschieden unterbinden, dass sich jetzt eine linke Umgehungs-Industrie formiert und dass Flüchtlinge mit der Bezahlkarte Gutscheine kaufen, um diese dann in sogenannten Tauschbörsen, beispielsweise in Kreisgeschäftsstellen der Grünen, gegen Bargeld einzutauschen, das in die Heimatländer überwiesen werden kann“, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.



Die CSU will außerdem „den Kauf von Gutscheinen mittels der Bezahlkarte technisch unterbinden, das Betreiben von Umtauschbörsen mit dem Ziel, die Bezahlkarten zu umgehen, unter Strafe stellen und ordnungsrechtlich die Möglichkeit schaffen, Umtauschbörsen zu verbieten“, heißt es weiter. Auch Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenvorsitzende und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, greift dabei die Grünen an. Er wirft der Partei in der Bild vor, erst die Bezahlkarte blockiert zu haben. Dann habe sich in ihrem Umfeld eine „linke Umgehungs-Industrie gegründet“.



Mit der Bezahlkarte erhalten Asylbewerberinnen und -bewerber einen Teil der staatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt als Guthaben über die Karte und entsprechend weniger Bargeld. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder Familie und Freunde im Ausland überweisen.