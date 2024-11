Bundestagswahl 2025:Merkel hält Reform der Schuldenbremse für nötig

SPD-Vorstand will Scholz als Kanzlerkandidaten nominieren

Knapp drei Wochen nach dem Bruch der Ampelkoalition und knapp drei Monate vor der vorgezogenen Bundestagswahl will der SPD-Vorstand an diesem Montag Kanzler Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominieren. Anschließend muss er noch auf einem Parteitag am 11. Januar bestätigt werden.



Der Nominierung ging eine fast zweiwöchige kontroverse Debatte in der SPD darüber voraus, ob der deutlich beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius als Ersatzkandidat für Scholz eingewechselt werden soll, der nach dem Scheitern seiner Ampel-Regierung angeschlagen ist. Erst am Donnerstag verzichtete Pistorius auf eine Kandidatur und machte so den Weg für die Nominierung von Scholz frei.



Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) fordert vom Kanzler, nun eine „kämpferische“ Rolle einzunehmen. „Wir sind am Ende als SPD das Comeback-Kid der deutschen Politik“, sagte Schweitzer in der ARD auf die Frage nach schlechten Umfragewerten. Daran habe Scholz einen wesentlichen Anteil, fügte er hinzu und verwies auf die Bundestagswahl 2021. Schweitzer deutete an, dass er sich eine schnellere Entscheidung gewünscht hätte. Seit Pistorius’ Klarstellung und der Entscheidung für Scholz bekomme er „fast stündlich“ positive Rückmeldungen. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) habe weniger Regierungserfahrung „als jeder Ortsvorsteher“ in Rheinland-Pfalz.