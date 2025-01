Bundestagswahl 2025:Scholz rügt Habecks Vorstoß zum Wehretat als „unausgegoren“

Lindner kritisiert Elon Musk und schwört die FDP auf den Wahlkampf ein

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat seine Partei zu Optimismus und Entschlossenheit vor der Neuwahl des Bundestags am 23. Februar aufgerufen. „Wir sind über Jahrzehnte erprobt in den Aufs und Abs der Politik, und öfters haben wir den Jahresanfang in der Defensive begonnen“, sagte Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper. Er rief die Partei auf, Zuversicht aus sich selbst zu schöpfen „im Bewusstsein, alles lässt sich ändern“. Lindner betonte die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Änderung des wirtschaftspolitischen Kurses in Deutschland und auch „der inneren Einstellung“ in einem Land, das offensichtlich falsch abgebogen sei.



Die Wahlempfehlung des US-Milliardärs Elon Musk für die in Teilen rechtsextremistische AfD kritisierte der FDP-Chef. Er sei zwar beeindruckt von der unternehmerischen Gestaltungskraft Musks, sagte Lindner, dies sei aber "nicht zwingend automatisch verbunden mit politischem Urteilsvermögen". Dem Berater des neuen designierten US-Präsidenten Donald Trump gehe es nicht darum, Deutschland zu stärken. "Es geht darum, Deutschland zu schwächen."



Lindner, der eine Zusammenarbeit mit der Union zum Ziel erklärt hat, griff auch die andauernde Kritik an seiner Person auf und sagte: „Verehrte Anwesende, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Christian Lindner. Ich bin noch 45 Jahre alt und offensichtlich der schlimmste Albtraum des linksgrünen Mainstreams in Deutschland.“ Die FDP muss derzeit um den Einzug in den Bundestag fürchten. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition kommt die Partei in Umfragen nur noch auf 3 bis 4 Prozent.



