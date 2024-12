Die früheren Ampel-Partner könnten kommende Woche doch noch mal zusammen im Bundestag auftreten: Die FDP signalisiert ihre Bereitschaft, die Bürger bei Steuern zu entlasten und die sogenannte kalte Progression auszugleichen. Auch das Kindergeld könnte erhöht werden, heißt es in einem Brief, den der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr und Parteichef Christian Lindner unterschrieben haben. Der Brief liegt der Süddeutschen Zeitung vor.Die Liberalen knüpfen ihre Zustimmung jedoch an die Bedingung, dass nur diese Entlastungen beschlossen werden und sonst nichts. Atmosphärisch liest sich der Brief jedoch als Zugehen auf die SPD, die ihrerseits zuvor einen Brief geschrieben hatte . In der Antwort der FDP heißt es nun: „Wir verstehen Ihr Schreiben so, dass Sie es diesmal ernst meinen. Unsere herzliche Bitte ist daher, dass die Entlastungen nicht an Bedingungen geknüpft oder mit Forderungen nach neuer Bürokratie verbunden werden", schreiben Dürr und Lindner. „Wir gehen somit davon aus, dass der Ausgleich der kalten Progression, die damit einhergehenden Entlastungen bei der Einkommensteuer und die Erhöhung des Kindergeldes bereits in der kommenden Sitzungswoche des Deutschen Bundestages beschlossen werden können."