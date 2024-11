Bundestagswahl 2025:Bundestagsabgeordneter fordert Pistorius als Kanzlerkandidaten

Parteitag der Grünen: Roth rechnet mit „knallgrünem“ Wahlkampf

Auf ihrem Parteitag in Wiesbaden wollen mehr als 800 anwesende Grüne einen Neuanfang für den Bundestagswahlkampf einläuten. Als Favoriten für den Co-Parteivorsitz gelten Franziska Brantner und Felix Banaszak, nachdem Ricarda Lang und Omid Nouripour Ende September zurückgetreten waren.



Unter anderem sprach Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf dem Parteitag - man werde auch „bei Wind, bei Wetter, bei Eis und bei Schnee“ einen „knallgrünen“ Wahlkampf führen, sagte sie. Roth kritisierte Markus Söder als „Brandbeschleuniger“ und attackierte den künftigen US-Präsidenten Donald Trump als Feind der Grünen.



Am Samstagabend steht eine Debatte von zehn Anträgen an, die an der Grünen-Basis den meisten Zuspruch erfuhren und deswegen zur Abstimmung gestellt werden. Dabei geht es unter anderem um die Wiedereinführung einer Vermögensteuer, ein Tempolimit und eine liberalere Migrationspolitik. Die Grünen kündigten an, ihr Wahlprogramm kürzer und prägnanter zu gestalten, mit einem geplanten Termin für die Verabschiedung am 26. Januar.



