Bundeswahlleiterin: Wahl im Februar ist „rechtssicher durchführbar“

Bundeswahlleiterin Ruth Brand sieht einen Neuwahltermin im Februar als unkritisch an – anders als den zunächst von CDU-Chef Friedrich Merz geforderten Termin in der zweiten Januar-Hälfte. Die in den Medien genannten Termine „halte ich sehr wohl für rechtssicher durchführbar“ und für „beherrschbar“, sagte Brand in einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags. Zu diesem Zeitpunkt war die Rede von einer Wahl am 16. oder 23. Februar. Inzwischen haben sich die Fraktionen von SPD und Union auf den 23. Februar verständigt.



Brand sah sich im Wahlprüfungsausschuss erneut scharfer Kritik aus den Reihen der Union ausgesetzt, da sie in der vergangenen Woche in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Risiken bei einem frühen Wahltermin hingewiesen hatte. Sie sah darin „eine hohe Gefahr, dass der Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnte“. Scholz hatte ursprünglich eine Neuwahl erst im März befürwortet. CDU und CSU werfen Brand vor, mit ihrem Brief in der Neuwahl-Debatte Partei ergriffen zu haben.



Brand betonte im Ausschuss, es sei Aufgabe ihrer Behörde, auf Risiken und Herausforderungen hinzuweisen, es sei aber nicht ihre Aufgabe, auf Wahltermine Einfluss zu nehmen. Sie habe vor dem Schreiben an den Kanzler nicht mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gesprochen, dieses aber Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt kurz vor dem Verschicken telefonisch angekündigt. Über die Inhalte habe sie nicht mit ihm diskutiert und das Schreiben auch nicht angepasst. „Warum sollte ich?“



Wer ist Bundeswahlleiterin Ruth Brand? SZ-Redakteurin Constanze von Bullion stellt sie vor (SZ Plus):