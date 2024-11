Baerbock warnt vor schwierigen Entscheidungen noch vor den Neuwahlen

Alle nutzen den Bundestag an diesem Mittwoch schon für Wahlkampf, Robert Habeck muss darauf verzichten. Auch Außenministerin Annalena Baerbock, die Habeck vertritt, tritt staatstragend auf. Sie appelliert an deutsche Tugenden - Anstand, Rückgrat, Verantwortung - und begründet so auch, dass es die Ampelkoalition überhaupt je gegeben hat. "Was haben wir damals gesagt: Jetzt erst recht", sagt Baerbock. "Aber es nicht zu versuchen, ist doch das Gegenteil von Verantwortung."



Gleichzeitig warnt sie vor schwierigen Entscheidungen, die noch vor den Neuwahlen auf den Bundestag zukommen könnten: mit Blick auf die Ukraine. "Bei der Sicherung des Friedens in Europa, kommt es auf die nächsten Wochen und Monate an", sagt die grüne Außenministerin. "Wir wissen nicht, wann die Drohnenangriffe zunehmen, wahrscheinlich über Weihnachten." Dann sei auch Deutschland gefordert, und Abgeordnete fänden sich wie sie vor dem Spiegel wieder - mit der Frage, ob sie vor ihren Kindern einst werden rechtfertigen können, was sie tun oder lassen.