Bundestagswahl 2025:Merz: SPD und Grüne „schon ganz vernünftig“

Habeck hat schon gewählt

Das obligatorische Foto an der Urne am Wahlsonntag wird es von Vizekanzler Robert Habeck dieses Mal nicht geben. Das wurde am heutigen Freitag schon geschossen, denn der Kanzlerkandidat der Grünen hat seine Stimme zur Bundestagswahl bereits abgegeben. Er werde am Wahltag nicht in seiner Heimatstadt Flensburg sein, sagt er - und schickt gleich einen Appell an alle Wähler hinterher: „Sollten Sie am 23.2. verhindert sein, kümmern Sie sich jetzt schon darum. Gehen Sie davor wählen, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl oder machen Sie es wie ich, gehen direkt in die Wahlämter, die jetzt schon offen sind. Es ist eine wichtige Wahl.“



Um die Stimme abzugeben, gibt es mehrere Wege: Briefwahl - wobei die Briefwahlunterlagen auch vor Ort abgegeben werden können -, vor dem Wahltermin in einem Wahlamt vor Ort wählen, oder am Wahltag selbst im zuständigen Wahllokal wählen. Zu den Chancen seiner Partei äußerte sich Habeck optimistisch: „Wir wissen aus den letzten Wahlen, dass die Dynamik in den letzten 14 Tagen immer stärker wird.“ Er erwarte ein gutes grünes Ergebnis und arbeite dafür.