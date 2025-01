Bundestagswahl 2025:Bundestag stimmt heute über Migrationsgesetz ab - SPD behält sich Gang nach Karlsruhe vor

Nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag für eine verschärfte Migrationspolitik demonstrieren bundesweit Tausende Menschen. Allein am Donnerstag und Freitag seien deutschlandweit 90 Demonstrationen angemeldet, sagte „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer. In zahlreichen Städten gibt es nach Angaben des Aktionsbündnisses „Widersetzen“ Kundgebungen.In München demonstrierten am Donnerstag mehrere Tausend Menschen vor der CSU-Parteizentrale . Die Veranstalter sprechen von bis zu 10 000 Teilnehmenden, die Polizei geht von 7000 Personen aus. „Die Union öffnet die Türen für Rechtsextreme – wir halten dagegen!“, heißt es im Aufruf des Bündnisses „München ist bunt!“. Weitere Kundgebungen sind in Bayern unter anderem in Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Aschaffenburg und Freising geplant. In Leipzig versammelten sich nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 5000 Menschen. Vor der Zentrale der CDU in Berlin demonstrierten nach Polizeiangaben etwa 6000 Menschen gegen das Vorgehen von CDU-Chef Friedrich Merz.Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten drangen zudem in ein Büro des CDU-Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf ein. „Wir dulden nicht die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD und wir dulden auch keine andere rassistische Migrationspolitik in Deutschland“, sagte einer der Aktivisten. Einige der mit Warnwesten und Atemschutzmasken bekleideten Demonstranten nahmen an einem Tisch in dem kleinen Raum Platz. Einer der Aktivisten forderte einen Mann in dem Büro dazu auf, Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner herzurufen. Andere blieben vor dem Gebäude und versperrten den Eingang. Etwa 50 Menschen waren an der Aktion beteiligt. Nach etwa einer Stunde war sie nach Polizeiangaben beendet. Große Randale habe es nicht gegeben.