Bundestagswahl 2025:Kubicki: Demonstranten gegen rechts legen „Axt an Wurzeln der Demokratie“

Auch am Samstag demonstrierten in ganz Deutschland Menschen: Mehrere Tausend haben in Düsseldorf gegen die AfD protestiert. Zu der zentralen Demonstration mit einem Zug durch die Innenstadt kamen laut Polizei rund 13 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aufgerufen zu der Protestveranstaltung hatte das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“. Auf Plakaten war zu lesen: „Menschenrechte statt rechte Menschen“ oder auch „Ganz Düsseldorf hasst die AfD“.Die AfD hatte laut Polizei 450 Teilnehmer zu zwei Veranstaltungen erwartet. Zur Kundgebung im Stadtteil Oberbilk mit dem Titel „Remigration schafft Wohnraum“ kamen am Vormittag 30 Personen, rund 200 Menschen nahmen nach Angaben der Polizei an einer Gegenveranstaltung teil. Eine AfD-Wahlkampf-Kundgebung am Nachmittag sei von etwa 80 Teilnehmern besucht worden, etwa 1000 Demonstranten protestierten vor Ort dagegen.In ganz Deutschland gingen Demonstrationen unter dem Motto „Wähl Liebe - solange du noch kannst!“ auf die Straße. Die Veranstaltungen waren Teil einer bundesweiten Kampagne der CSD-Bewegung (Die Abkürzung CSD steht für Christopher Street Day) zur Bundestagswahl. Die CSD-Bewegung schrieb in ihrem Aufruf, die gesellschaftliche und politische Lage sei in einer Weise in Veränderung, in der insbesondere Minderheiten immer weiter unter Druck gerieten. In Frankfurt gingen laut Polizei mehr als 15 000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Durch Berlin zogen laut Veranstaltern 15 000 queere Menschen und ihre Mitstreiter. Die Polizei sprach von 6000 Teilnehmern. „Küsschen für alle, aber nicht für die AfD“, oder "Wir sind queer wir bleiben hier" war auf einigen der Plakate zu lesen.