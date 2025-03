CSU-Verhandler: Sind vorangekommen, aber müssen „Dinge auflösen“

Die Spitzengruppe von CDU, CSU und SPD hat die Koalitionsgespräche für diesen Samstag beendet. Nach Abschluss der Verhandlungen trat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kurz vor die Presse. Wie sind die Gespräche heute gelaufen? „Wir sind vorangekommen, aber wissen, dass wir Dinge auflösen müssen“, sagte er. Es sei ein Prozess für die nächste Woche, in der noch Differenzen ausgeräumt werden müssten. Dazu wird es noch kleinere Runden geben, bevor am Montagabend wieder in den Spitzengruppen verhandelt wird.



Genaue Informationen über die Inhalte der Gespräche wurden nicht bekannt. Die Parteichefs hatten Stillschweigen vereinbart - vor allem, nachdem in den vergangenen Tagen die eigentlich vertraulichen Ergebnisse der Arbeitsgruppen bekannt geworden waren. Am Freitag hatten CDU-Chef Friedrich Merz, CSU-Vorsitzender Markus Söder sowie SPD-Co-Chef Lars Klingbeil und die Co-Vorsitzende Saskia Esken bei einem gemeinsamen Auftritt gesagt, dass man zunächst die Ergebnisse der 16 Fach-Arbeitsgruppen sortieren und über Finanzfragen sprechen wolle.



Alle drei Parteien hatten betont, dass man in den abschließenden Koalitionsverhandlungen versuchen müsse, statt einem Klein-Klein eine große Linie für die Lösung der Herausforderungen in Deutschland zu finden. Merz hatte erneut eine Wende vor allem in der Wirtschafts- und Migrationspolitik angemahnt. Zuletzt hatten die Parteispitzen betont, dass man lieber gründlicher als schnell verhandeln wolle.



In Verhandlungskreisen hieß es, dass man nicht mehr mit einer Vereidigung von Merz als Kanzler in der Woche nach Ostern, sondern eher Anfang Mai rechne.